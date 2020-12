María José Mata affirme qu’elle sera à Tokyo; il y a une préparation de haut niveau au Mexique, dit-il

▲ La nageuse assure qu’elle atteindra bientôt la marque olympique au 200 mètres papillon. Photo prise sur son Instagram

April del Rio

Journal La Jornada

Jeudi 17 décembre 2020, p. a12

María José Mata, médaillée d’or au 200 mètres papillon, la semaine dernière au championnat national brésilien, a assuré qu’elle sera en mesure d’atteindre la marque olympique dans les mois à venir et de montrer qu’il est possible de réaliser une préparation de haut niveau. au Mexique, comme il l’a fait depuis sa création à San Luis Potosí.

L’ondine chercherait également une place à Tokyo dans l’épreuve en eau libre, si le temps, la pandémie et les compétitions de qualification le permettent, même si elle donnera la priorité à la piscine.

María José envisage fermement la possibilité d’atteindre la marque olympique au 200 papillon. Jusqu’à présent, il n’a eu aucun problème pour atteindre la marque B, soit 2: 12,28 minutes. En fait, il a remporté la compétition au Brésil avec 2: 10,90, battant son record personnel de 2: 12,26. Mais l’enjeu est le minimum pour Tokyo de 2: 08.43, qu’il devra essayer dans les mois à venir lorsque les fenêtres s’ouvriront sur les événements aquatiques aux Etats-Unis, entre février et mai, et en juin sur le circuit européen de Marenostrum.

Avant cette compétition (Brésil) je l’ai vu un peu loin, mais quand je suis revenu j’ai réalisé que je devais beaucoup travailler dans mes derniers 50 (mètres) et le temps peut être donné. C’est une question de persévérance, de discipline et de travail, a déclaré la nageuse que dans la compétition au Brésil, à laquelle ont également assisté des délégations du Pérou, de Colombie, du Chili et d’Argentine, elle a également obtenu la deuxième place au 100 papillon et la troisième au 200 gratuits.

María José a été deux fois à deux pas de la qualification pour les Jeux Olympiques (Londres 2012 et Rio 2016), mais sur le cycle vers Tokyo, elle est sur la bonne voie. Il est médaillé d’or aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes à Barranquilla, en eau libre, et un double de bronze aux Jeux panaméricains de Lima, en 200 papillon et en relais mixte.

Comme beaucoup d’athlètes, la pandémie a arrêté sa préparation, l’a sortie de la piscine et de la compétition pendant un certain temps, mais elle lui a aussi permis de se reposer et de repenser face à la nouvelle réalité du sport dans la situation mondiale.

Si j’arrive à aller aux Jeux Olympiques, j’aimerais que les gens sachent que des choses peuvent aussi se faire ici au Mexique. La plupart des nageurs finissent par aller aux États-Unis, je comprends pourquoi, mais je pense que je suis l’un des rares qui ne le font pas, et ce serait un bon message, a-t-il noté.