Qui allait dire en 2014, quand Álvaro Morata sortait avec l’influenceur Maria Pombo, que six ans plus tard, l’actuel attaquant de la Juventus allait être marié à une Italienne avec qui il a déjà trois enfants. Il en a été ainsi. Peu de temps après la fin de la relation entre Morata et Pombo, le footballeur madrilène a commencé une romance avec Alice Campello, avec lequel il est heureux et heureux depuis cinq ans.

Mais comment l’ex de Morata et sa femme actuelle vont-ils s’entendre? Si beaucoup pensent que la relation entre les deux est mauvaise, ils se trompent. Au moins selon a raconté à travers ses “ stoies ” d’Instagram María Pombo, qui s’est ouvert à ce sujet après avoir été interrogé par l’un de ses 1,7 million de «followers». “Détestez-vous Alice Campello?” Ils lui ont demandé dans le social susmentionné, où elle a répondu comme ceci: “Complètement faux.”

«Les rares fois où je l’ai rencontrée, je l’ai TRÈS aimée. Détester les copines de votre ex ou les ex copines de votre petit ami simplement pour «être» semble être quelque chose d’une autre époque et je ne le comprendrai jamais », a ajouté María Pombo, qui s’est terminée ainsi:« Une autre chose très différente est qu’ils s’impliquent dans votre relation ou faites quelque chose pour vous personnellement. Là, ce serait justifié.

María Pombo et Álvaro Morata se fréquentaient entre 2014 et 2015, mais ils ont finalement décidé de mettre fin à cette relation et de se séparer. Le footballeur a commencé à sortir avec Alice Campello peu de temps après, qu’il a rencontrée lors de sa première étape à la Juventus de Turin, et l’influenceur s’est retrouvé avec Pablo Castellano, avec qui elle a eu son premier enfant il y a quelques semaines.