Parler de Daniella semaan est de le faire à partir de l’un des WAG les plus connus dans le monde du football. À la femme de Cesc Fabregas Elle est même connue sur les réseaux sociaux sous le nom de “ déesse libanaise ” en raison de son origine et parce qu’elle a tendance à tomber amoureuse sur Instagram chaque fois qu’elle publie une pose suggestive, ce qu’elle fait régulièrement. À 45 ans, l’influenceuse se vante de sa silhouette et de son corps, et d’avoir eu cinq enfants, deux à la suite de sa première relation avec Elie Taktouk et trois autres avec le footballeur espagnol, qu’elle a épousé en 2018.

Le plus ancien est Maria taktouk, qui à 21 ans est aussi une véritable revendication sur les réseaux sociaux pour sa beauté et sa douceur. La jeune femme compte plus de 700000 followers sur Instagram, où elle balaie à chaque publication qu’elle met en ligne, et à partir de maintenant, elle ajoutera une nouvelle fenêtre de visibilité en ce qui concerne Internet, car elle a repris sa chaîne YouTube, où elle en a déjà 11000. abonnés malgré le fait qu’il n’a publié que deux vidéos.

Les réseaux célèbrent cela Maria taktouk Je suis retournée au travail en tant que «youtuber» pour mieux connaître la belle-fille de Cesc, qui a toujours admiré sa mère, un miroir pour elle. Non seulement cela se reflète en elle en termes de valeurs et de comportements, mais les deux sont comme deux gouttes d’eau. Daniella Semaan tient si bien que souvent, lorsque les deux posent ensemble sur Instagram, on leur dit qu’elles ressemblent à des sœurs.

María a hérité de la beauté de sa mère et leur ressemblance est énorme malgré le fait qu’ils aient 24 ans. Elle est née il y a 21 ans à la suite de la relation de sa mère avec Elie taktouk, père de l’influenceur et aussi de Joseph, qui à 17 ans a également un attrait sur ses réseaux sociaux, où tous deux apparaissent généralement ensemble en famille à Monaco ou en vacances lorsque Cesc termine les saisons.