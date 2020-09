Maria Taylor a diverses tâches pour ESPN et, lundi soir, elle était la journaliste de touche pour le match d’ouverture des Giants contre les Steelers.

Lorsqu’elle a fait une apparition à l’émission, un animateur de radio a décidé de faire un commentaire grossier sur Twitter. Cet animateur de radio était Dan McNeil du 670 The Score, basé à Chicago. McNeil a tweeté: “Un journaliste de la NFL ou un hôte pour la remise des prix annuels d’AVN?”

AVN signifie Adult Video News, et les récompenses AVN sont souvent appelées les «Oscars du porno».

(Twitter) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/da/f6/dan-mcneil-tweet-ftr_2aegby1luw7v1sfohlibsbzi7.png?t=-1835643772&w=500&quality=80

McNeil supprimera plus tard son tweet.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a demandé à McNeil: “Je me demande simplement pourquoi vous avez supprimé votre tweet, votre visage misogyne”, il a répondu: “C’est un grand mot pour vous.”

Taylor a été mise au courant du tweet de McNeil et a eu une réponse simple à ce qu’elle a qualifié de tweet “sexiste”.

Taylor a surtout reçu du soutien alors que d’autres appelaient le tweet de McNeil.

Les femmes de notre entreprise font face à un niveau d’examen et de ridicule que la plupart ne comprendront jamais. Nous sommes constamment attaqués pour notre apparence, nos cheveux, nos vêtements et notre voix. C’est douloureux. Pour les femmes noires dans les médias, cela va encore plus loin. Et ça DOIT s’arrêter. Debout avec vous, @MariaTaylor. https://t.co/BmcolKs6zr

– JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) 15 septembre 2020