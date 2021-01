Mariano Marí, lors d’une séance d’entraînement à Portinatx Toni Torres Clapés

Beaucoup le qualifient de fou. Mais il sait très bien qu’il le sait. Ou du moins il y est préparé. Mariano Marí a du cran, de cela il n’y a aucun doute. Mais il est dans cette descendance depuis de nombreuses années et, à sa manière, il est l’un des meilleurs du pays. Ce cavalier d’Ibiza de presque 24 ans (il les rencontre ce jeudi) pratique un genre de ski alpin sur votre VTT, comme le montrent ses réseaux sociaux et sur la chaîne où il fait ses premiers pas en tant que youtubeur.

Marí, qui a terminé son diplôme en activité physique et sciences du sport à Barcelone l’été dernier, se consacre sérieusement à l’enduro depuis environ cinq ans, ce que sa discipline s’appelle au sein de BTT. L’athlète de Sant Joan a été Champion et cadet junior des Baléares et, il y a environ quatre ans, il a commencé à concourir au niveau national dans sa discipline. En 2018, il a été finaliste en Espagne en enduro sub23 et finaliste absolu à l’Open d’Enduro d’Espagne.

Et le point culminant de sa carrière fulgurante a été en 2019 avec le double titre à l’Open d’Espagne pour l’enduro absolu et le sub23.

La pandémie, qui a paralysé de nombreuses compétitions, l’a contraint à rechercher une une plus grande visibilité et de nouveaux canaux de financement. Il travaille comme commercial pour des entreprises du secteur telles que Intense Cycles, qui a choisi l’Ibizan comme ambassadeur européen de son dernier vélo d’enduro.

Marí, qui court avec Portinatx Cycling, a le soutien du sponsor Ibiza Mou-t et est à la recherche de nouveaux sponsors sur l’île. En outre, il se fait un nom sur Youtube, où il gravit ses aventures dans des descentes vertigineuses comme celle qu’il a réalisée ce week-end à la Cova des Culleram, à Sant Vicent. Le cavalier de l’île a décidé de faire un itinéraire très technique, presque impraticable pour les randonneurs ordinaires, et de l’enregistrer avec sa caméra en même temps qu’il racontait la descente risquée. Le skieur d’Ibiza à deux roues surmonte avec un succès étonnant un pente délicate qui comprend des escaliers et une descente très étroite parsemée de pierres. Il n’y a personne pour l’arrêter.