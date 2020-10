Ce mercredi, Mariano Soso a pris la parole pour la première fois lors d’une conférence de presse depuis qu’il a succédé à San Lorenzo avant le début de la pandémie.

Lors de sa rencontre avec les médias, le DT a déclaré que “nous sommes une équipe en construction. Notre intention est de pouvoir manifester les particularités de l’opération à ce début mais nous sommes conscients que nous sommes en plein développement.”

De plus, il a ajouté que “l’équipe a grandi tout au long des matches amicaux, sauf pour le dernier qui ne nous a pas laissé satisfaits défensivement, nous avons mis 15 jours à se solidifier”.

De plus, il a exclu qu’il ait défini le gardien de but partant et assuré: “Je tiens à souligner la compétition interne qui existe. Ils ont eu une certaine parité par rapport aux performances. Fernando a participé davantage aux matches amicaux et nous finirons de confirmer l’équipe vendredi. Ce n’est pas quelque chose qui a été résolu.”

L’une des controverses qui s’est produite la dernière fois concernait la blessure qu’Ángel Romero a causée au jeune Andres Herrera et qui le laissera pendant un certain temps en dehors des tribunaux. “Angel a eu une action qui n’avait aucune intention. J’ai considéré que c’était une action excessive qui ne mesurait pas les conséquences. La décision que nous avons prise a été prise en collaboration avec le secrétaire technique et la direction”, a déclaré Soso.

L’entraîneur a également déclaré que “l’intention est d’être une équipe courte et compacte. Avec l’intention d’imposer des conditions” tout en ajoutant un message aux fans: “Nous voulons que les fans se sentent représentés par un style de jeu. Courageux, sans complexes et prêt à imposer des conditions. “

Dans la perspective du début du prochain tournoi, il a averti que “je m’attends à ce que le tournoi soit compétitif. J’espère que nous pourrons développer le schéma de jeu sur lequel nous avons travaillé et atteindre les instances finales avec des chances.” De plus, il a annoncé que contre Argentinos “J’imagine un jeu avec beaucoup de friction, notamment en raison de la taille du terrain de jeu”