Ce que fait le Sporting est une preuve supplémentaire que le football vit de l’incertitude. Et il le fait très bien, puisque cette incapacité qui l’entoure à prédire ce qui va se passer chaque jour n’existe dans aucun autre sport, où ce dernier ne gagne jamais le premier. D’où le suivi qu’il a, les philias et phobies qu’il provoque et l’argent qu’il génère. Rares sont ceux qui pourraient s’aventurer que le nouveau projet du Sporting, avec un changement de direction générale du département des sports et du banc, allait être un record avec les mêmes joueurs qui ont déçu leur équipe l’année dernière. Parmi eux, parmi les Mareona, Marino Fernández ne sera plus. Le cœur du rojiblanco peñista, celui qui avec Tino el Roxu a arrosé Gijón en 1988 avec 10 000 millions d’anciennes pesetas grâce au jackpot de la loterie, en a assez dit. Honneur et gloire pour Marino, voyageur rojiblanco, critique dans les années de plomb et, surtout, bon compatriote. À Antequera, ils se souviennent encore quand Marino a rendu un voisin de la ville de Malaga heureux qu’en raison de ces aléas de la vie, il soit du Sporting à la mort s’il avait marché sur Gijón de sa vie. Il l’a invité à passer la journée avec son club à Cordoue avant un match de sport à El Arcángel et lui a présenté Quini, son idole. C’était en 2005. Quinze ans plus tard, son équipe continue de vivre à Segunda. Marino ne saura pas si l’histoire qu’écrivent les Escolinos de la quinta del cole et le reste du groupe Gallego sera du genre qui se terminera par un festin de perdrix. La vie ne l’a pas laissé atteindre la fin du livre. Mais quelqu’un vous le dira sûrement. Bon voyage.