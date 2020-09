ATLANTA (AP) Miguel Rojas a réussi quatre coups sûrs, dont un doublé en 10e manche, et les Marlins de Miami ont battu les Braves d’Atlanta 5-4 lundi.

Le frappeur de pincement Adam Duvall a débuté le neuvième avec un circuit égal à Brandon Kintzler (2-3), le deuxième arrêt du plus proche en 11 occasions. Atlanta a chargé les buts sur le double de Dansby Swanson et une paire de marches intentionnelles avant que Travis d’Arnaud ne se mette à fond dans un double jeu de fin de manche.

Garrett Cooper a ouvert le 10e en tant que coureur désigné de Miami à la deuxième place et a avancé sur le sacrifice de Jon Berti. AJ Minter (1-1) a intentionnellement marché le frappeur de pincement Brian Anderson, et Rojas a doublé au centre droit.

“Miggy a été comme ça ces deux dernières années, juste en pleine croissance”, a déclaré le manager de Marlins, Don Mattingly.

Nick Vincent a obtenu trois retraits consécutifs pour son troisième arrêt.

Rojas a égalé sa carrière avec quatre coups sûrs et a réalisé deux points dans un match qu’il a dit être important pour les espoirs des séries éliminatoires des Marlins.

L’avance de la NL East d’Atlanta a été réduite à deux matchs contre Philadelphie, deuxième, tandis que les Marlins, troisième, sont à 2 1/2 matchs derrière les Phillies.

«J’ai l’impression qu’il y a une séquence là-dedans quelque part pour nous, a dit Mattingly. J’ai l’impression que nous pourrions avoir chaud et gagner six des huit. ”

Jose Urena de Miami a accordé trois points en cinq manches à ses débuts dans la saison. Urena était sortie avec COVID-19.

Miami a pris une avance de 4-3 sur Robbie Erlin au quatrième rang en simple RBI par Starling Marte et Jesus Aguilar.

La recrue des Braves Ian Anderson, qui n’a accordé que trois points à ses trois premiers départs, n’a duré que trois manches.

Anderson a été blessé par quatre promenades et était également sauvage sur son lancer haut au premier après avoir aligné un faible grounder par Jazz Chisholm ouvrant le deuxième. Suite à l’erreur de lancer, Chisholm a marqué sur le doublé de Rojas.

Le manager des Braves, Brian Snitker, a déclaré que l’erreur d’Anderson “ l’avait un peu secoué ” et la recrue a accepté.

«J’aurais dû être en mesure de me verrouiller et de me recentrer un peu plus rapidement et cela ne s’est pas produit, a dit Anderson.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Marlins: Berti a coupé une main lors de sa carie dans le 10e et n’a pas pu revenir pour le bas de la manche, forçant des ajustements sur le terrain. … DE Harold Ramirez (ischio-jambiers gauche tendu) a été transféré à l’IL de 60 jours, mettant fin à sa saison. Il a été blessé alors qu’il manquait un Grounder samedi. … Cooper (quadriceps) a commencé comme frappeur désigné après avoir été tenu hors de l’alignement pendant deux jours.

Braves: 2B Ozzie Albies (poignet droit contusion osseuse) a pris des balles au sol de l’entraîneur du troisième but Ron Washington et a effectué des lancers au premier but avant le match. La prochaine étape pour Albies, qui est absent depuis un mois, sera probablement de jouer à un jeu simulé sur le site d’entraînement alternatif de Triple-A Gwinnett.

MAUVAIS SENTIMENTS

Il y avait des tensions accrues quand Urena a frappé Ronald Acuna Jr. avec un plomb de 95 mph dans le quatrième; Urena a frappé Acuna avec une balle rapide de 97 mph en 2018.

Après avoir été frappé sur le garde qui protège son coude gauche. Acuna fit un premier pas vers le point médian entre le monticule et la première base. Avec l’arbitre du marbre Junior Valentine et le receveur Jorge Alfaro qui l’escortaient pendant quelques pas, Acuna se dirigea lentement vers la première base. Valentine a averti les deux bancs, et Acuna a volé la seconde avant qu’Urena ne le retire.

“Les avertissements proviennent de l’histoire, je crois”, a déclaré Mattingly. «Je crois vraiment que Snitker et les Braves savent que ce n’était pas intentionnel. Ce n’était pas le cas. ”

Urena a dit qu’il devait lancer à l’intérieur contre Acuna.

«Je dois faire mon travail, a dit Urena. «Pour moi, c’est un point faible pour lui et un point plus fort pour moi. … Je ne peux pas lui donner l’assiette intérieure. Je dois le défier. ”

MARKAKIS SLUMPING

Markakis a frappé dans un double jeu qui a mis fin à la première manche, est allé 0 pour 5 et est sans coup sûr en 24 frappes au bâton en septembre, chutant sa moyenne à 0,259 après une fulgurante 0,368 en août.

SUIVANT

Marlins: La recrue RHP Sixto Sanchez (1-1, 2,37) doit faire son quatrième départ, et son premier contre Atlanta, mardi soir.

Braves: Le RHP Kyle Wright (0-3, 7,20) est en difficulté pour faire son cinquième départ.

