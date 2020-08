Ce fut une année folle pour le baseball en Floride.

Les Rays de Tampa Bay et l’hôte des Miami Marlins, qui se rencontreront à nouveau samedi soir, ont jusqu’à présent surmonté des tas d’adversité.

Miami occupe la deuxième place de la National League East malgré un record à domicile de 1-6. Les Marlins sont un impressionnant 13-7 sur la route au cours d’une année impaire au cours de laquelle ils n’ont joué que trois matchs avant d’être mis à l’écart par la nouvelle que 18 de leurs joueurs ont été testés positifs au COVID-19.

Les Marlins, qui n’ont toujours pas tous leurs joueurs de retour de la liste COVID-19, ont déjà effectué plus de 100 mouvements d’alignement, un record de franchise à seulement 27 matchs dans la saison.

Pendant ce temps, les Rays, qui ont battu les Marlins 2 à 0 vendredi dans le match d’ouverture de la série, ont été durement touchés par des blessures à leur personnel de lanceurs, dont deux partants et cinq releveurs.

Un troisième partant, Ryan Yarbrough, a quitté le match de vendredi en raison d’une blessure à l’aine.

“C’était ma plus grande peur lorsque nous avons appuyé sur le bouton de pause à l’entraînement du printemps”, a déclaré l’entraîneur des lanceurs de Rays, Kyle Snyder. “Je savais que si et quand nous revenions (après la pause du COVID-19), il y aurait une blessure, et cela a été assez important.”

Cependant, même avec tous les problèmes auxquels les deux équipes ont été confrontées – les Marlins manquent toujours des lanceurs partants Jose Urena, Caleb Smith et Sandy Alcantara, tous sur la liste COVID-19 – le lancer a été plutôt bon, et cela s’est reflété dans Jeu de vendredi.

Samedi, Miami débutera le droitier Pablo Lopez (3-1, 1.98 ERA). Tampa Bay débutera le gaucher recrue Josh Fleming (1-0, 3,60 MPM).

Lopez a accordé deux points mérités ou moins dans ses cinq départs cette saison. Les frappeurs frappent juste .222 contre la balle rapide de Lopez et seulement .210 contre son changement.

En fait, son changement est son argumentaire le plus fréquemment utilisé, le servant 29,3% du temps.

Lopez n’a fait qu’une seule apparition en carrière contre Tampa Bay, arborant une fiche de 1-0 et une MPM de 1,50 en six manches. Il n’a accordé que deux coups sûrs et une marche dans ce début, en en retirant six et en servant encore un autre exemple de la profondeur de tangage que Miami a créée.

“Nous sommes maintenant en mesure de vous lancer un démarreur de qualité tous les soirs”, a déclaré le manager Don Mattingly à propos de ses Marlins, qui récupéreront l’Alcantara dimanche. “Nous devons simplement nous assurer de le planifier correctement.”

Fleming, prêt à ne faire que le deuxième départ et la deuxième apparition de sa carrière dans la ligue majeure, a battu les Blue Jays de Toronto dimanche, accordant quatre coups sûrs, deux marches et deux points en cinq manches.

“Je suis un peu sur Cloud Nine”, a déclaré Fleming après avoir retiré trois buts dans ce match.

Les Rays, qui mènent la Ligue américaine de l’Est malgré toutes leurs blessures, sont sur un résultat de 16-3. Ils ont fait toute cette victoire avec une profondeur impressionnante – Fleming est le 11e lanceur partant que Tampa Bay a utilisé cette saison.

Au cours du match de vendredi, Tampa Bay a acquis le releveur gauche Cody Reed (0-1, 5,79 MPM) des Reds de Cincinnati.

Cependant, le receveur des Rays Mike Zunino a été rayé du concours de vendredi en raison de la tension dans son oblique gauche. Zunino n’atteint que 0,133 cette saison, mais il a quatre circuits et neuf points produits en 23 matchs.

Le joueur de deuxième but Brandon Lowe mène Tampa Bay avec 27 points produits.

Miami a récupéré un joueur clé vendredi alors que le voltigeur de coin Garrett Cooper revenait de la liste COVID-19. Cooper est allé 2-en-4 en tant que frappeur désigné vendredi et est au bâton de .364 cette saison (seulement 11 au bâton).

Le joueur de premier but Jesus Aguilar mène Miami avec 20 points produits.

