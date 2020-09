Marlins peaufine sa liste alors que la série avec Blue Jays se termine

On s’attend à ce que l’hôte Miami Marlins fasse au moins un changement d’alignement mercredi soir lors de la finale d’une série de deux matchs contre les Blue Jays de Toronto.

Miami (16-15), qui a battu Toronto 3-2 mardi, devrait débuter Jesus Aguilar au premier but. De plus, Jazz Chisholm, appelé mardi, pourrait obtenir son premier départ dans la ligue majeure mercredi, en jouant à l’arrêt-court.

Aguilar, qui bat .280 avec quatre circuits, un .776 OPS et 20 points produits en 24 matchs, a eu une raideur au dos et n’a pas joué depuis mercredi dernier.

Chisholm, acquis l’an dernier des Diamondbacks de l’Arizona pour le lanceur Zac Gallen, pourrait devoir remplacer Miguel Rojas, qui semblait souffrir d’une blessure à la jambe lors de la septième manche du match d’ouverture de la série mardi. Chisholm a remplacé Rojas défensivement, faisant ses débuts dans les ligues majeures mais sans au bâton.

Chisholm, âgé de 22 ans, pourrait éventuellement remplacer le joueur de deuxième but Jonathan Villar, qui a été échangé à Toronto lundi.

La position naturelle de Chisholm, cependant, est l’arrêt court.

“Il a joué pas mal de deuxième base (sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe à Jupiter, en Floride)”, a déclaré le manager de Marlins Don Mattingly à propos de Chisholm.

Jon Berti de Miami, qui a commencé à la deuxième base mardi et est allé 2 en 2 avec un doublé et un circuit, est le bénéficiaire immédiat du commerce de Villar.

«Faire le commerce (Villar) et obtenir des perspectives (Griffin Conine) avait du sens lorsque vous avez la réponse en interne», a déclaré le directeur général de Marlins Michael Hill en référence à Berti. “Je suis heureux de voir Berti avoir cette opportunité.”

Isan Diaz, qui a choisi de ne pas participer à la saison en raison de problèmes de COVID-19 mais est maintenant revenu sur le site d’entraînement alternatif de Miami, est une autre possibilité de jouer au deuxième but, aux côtés des autres recrues Chisholm et Eddy Alvarez.

Le voltigeur de centre Starling Marte, acquis dans un échange lundi, a fait ses débuts aux Marlins mardi soir, brisant un match nul 2-2 avec un circuit en solo en huitième manche.

Marte, deux fois vainqueur du Gant d’or qui est signé jusqu’à la fin de la saison 2021, pourrait enfin fortifier une position qui a été en grande mutation cette année. Marte, qui aura 32 ans l’année prochaine, sera le sixième défenseur du centre partant des Marlins cette saison.

Quant au match de lancer de mercredi, le gaucher torontois Hyun-Jin Ryu (2-1, 2,92 MPM) affrontera le droitier recrue de Miami Sixto Sanchez (1-0, 2,25).

Ryu était brûlant en août, affichant une MPM de 1,29 en cinq départs pour Toronto (18-16). Il a permis une course ou moins dans chacun de ces cinq départs, marchant seulement six frappeurs en 37 manches.

Et, en cinq départs en carrière contre les Marlins, Ryu a une fiche de 3-1 et une MPM de 2,23. Il a battu les Marlins 5-4 le 11 août à Buffalo, NY, n’accordant que deux coups sûrs, deux marches et une course en six manches, en retirant sept.

Ryu, 33 ans, originaire de Corée du Sud, a fait irruption dans les ligues majeures en 2013 et a un bilan de carrière de 56-34 et une MPM de 2,98.

Il a fait tout cela avec des routines inhabituelles. Par exemple, il ne lance pas de bullpens entre les départs.

“Je ne vois pas cela comme un problème si je ne lance pas un enclos”, a déclaré Ryu au Los Angeles Times. “Je passe plus de temps à récupérer.”

Sanchez, un jeune de 22 ans originaire de République dominicaine, a disputé deux matchs de championnat majeur (aucun contre Toronto), et il a été impressionnant à deux reprises.

Sa balle rapide à quatre coutures a atteint 100 mi / h et une moyenne de 98,6. Son plomb est en moyenne de 97,6 mi / h.

“Il a un bras si spécial”, a déclaré Hill. “Nous avons pensé quand nous l’avons acquis qu’il était un bras ‘avant de la rotation’, et il n’a pas déçu.”

– Médias au niveau du champ