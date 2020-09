MIAMI (AP) Starling Marte a réussi un doublé égalitaire de trois points contre Brandon Workman à la huitième manche, Jorge Alfaro a réussi à domicile le point gagnant à la neuvième et les Marlins de Miami ont battu les Phillies de Philadelphie 7-6 jeudi soir dans le match d’ouverture d’un série de sept matchs, la plus longue d’une saison régulière de ligue majeure en 53 ans.

La série comprend trois jeux de maquillage et deux doubles titres, remplaçant une série reportée du 31 juillet au 2 août en raison d’une nouvelle épidémie de coronavirus chez les Marlins.

La précédente série de sept matchs en saison régulière opposait les Mets de New York et les Cubs de Chicago au Wrigley Field du 31 août au 3 septembre 1967, selon le bureau des sports d’Elias. Les Phillies n’ont pas disputé de série de sept matchs en saison régulière depuis le 16 au 20 août 1930 aux Cubs, un set qui comprenait deux matchs qui se sont terminés à cause de l’obscurité avant les matchs de nuit.

Miami a entamé une saison à domicile de 15 matchs et a amélioré le pire record à domicile des ligues majeures à 3-9. Les Marlins venaient de perdre 29-9 contre Atlanta.

«Cela s’est produit trop de fois et nous avons vécu beaucoup de choses, a dit le manager des Marlins, Don Mattingly. “ Chaque fois que l’on dirait que ces gars vont s’estomper, ils se présentent et affichent un W et continuent de fonctionner. ”

Brian Anderson a distingué Workman (1-2) en tête du neuvième, et le coureur de pincement Monte Harrison a avancé sur le terrain de Garret Cooper et a volé le troisième sur le receveur JT Realmuto avec une glissade tête première, un appel par l’arbitre de troisième base David Arrieta jouer confirmé dans un examen vidéo.

Miguel Rojas a été intentionnellement poussé pour mettre en place un potentiel double jeu, Workman a avancé Rojas avec un lancer sauvage et Jazz Chisholm a retiré. Alfaro a réussi un simple au milieu juste après le gant de l’arrêt-court de plongée Didi Gregorius pour son premier coup de pied de la ligue majeure, donnant aux Marlins leur première victoire au sol cette saison.

Alfaro, qui a été le premier des 18 joueurs des Marlins à avoir été testé positif au COVID-19 et a été placé à l’IL avant le jour d’ouverture, a frappé .220 avec 19 retraits au bâton en 50 au bâton depuis son retour au combat. Mais il atteint .292 (7 pour 24) au cours de ses sept derniers matchs.

«Honnêtement, je cherchais quelque chose dans la zone que je peux conduire au milieu, a dit Alfaro. J’ai vu que la première balle rapide était en place et je l’ai prise, alors j’ai juste attendu quelque chose à l’endroit que je cherchais. ”

Miami (20-19) a tiré dans une demi-partie des Phillies (21-19) pour la deuxième place dans la NL East.

Tommy Hunter a accordé trois points en deux tiers d’une manche et Workman un point en une manche. L’enclos des releveurs de Philadelphie a accordé 101 points mérités en 127 1/3 de manches, une MPM de 7,14 qui est la pire des ligues majeures.

«Je pense que nous devons simplement faire un meilleur travail d’attaque des gars, a dit Realmuto. «Je pense que les choses sont là. Nous sommes juste dans de mauvais comptes, marchant avec les gars de tête avec une avance de trois points. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça et réussir tard dans le match. ”

Realmuto a frappé son 11e circuit et a eu un Grounder RBI alors que Philadelphie a construit une avance de 6-3 au cinquième.

Alfaro a eu son troisième match consécutif avec plusieurs points produits pour les Marlins.

Le partant des Phillies, Jake Arrieta, a accordé trois points, cinq coups sûrs et quatre promenades en 5 2/3 manches. Le partant des Marlins, Sandy Alcantara, a concédé six points – trois mérités – et sept coups sûrs en six manches, blessé par la balle passée d’Alfaro et les erreurs de Jesus Aguilar au premier et Marte au centre.

«C’est frustrant pour nous tous, mais la seule chose que cette équipe a toujours fait, c’est qu’elle a rebondi, a dit le manager des Phillies Joe Girardi. «Nous avons vécu cela plusieurs fois cette année, et ils doivent recommencer. C’est ce qu’ils doivent faire. Nous n’avons pas le choix. ”

SE DÉPLACE

Miami a opté pour RHP Jordan Yamamoto et LHP Alex Vesia sur le site d’entraînement alternatif, et les Marlins ont rappelé INF Isan Diaz et ont choisi le contrat de RHP Brett Eibner.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Phillies LHP Jose Alvarez (aine) commence à participer à une activité légère, mais Girardi ne s’attend pas à ce qu’il lance à nouveau en saison régulière. Alvarez a pris une ligne de conduite de 105,3 mi / h au départ de Lourdes Gurriel Jr. de Toronto le 20 août.

Marlins: INF Jon Berti (index) a été placé sur l’IL de 10 jours. Berti, au bâton de .250 avec 10 points produits et huit steaks, a été blessé lors d’une tentative de carie lors de la 10e manche du match de lundi contre les Braves. … C Francisco Cervelli (commotion cérébrale) a été transféré à l’IL de 60 jours, mettant fin à sa saison.

SUIVANT

Phillies: RHP Aaron Nola (4-3, 2.74 ERA) devrait lancer le premier match du double. Nola a accordé six points – trois mérités – et a retiré 10 en 5 1/3 de manches contre les Mets dimanche dernier. Aucun partant n’a été annoncé pour le deuxième match.

Marlins: Le LHP Trevor Rogers (1-0, 3,00) devrait débuter le deuxième match. Il a accordé trois points et a retiré 10 points en six manches dimanche dernier contre les Rays. Aucun partant n’a été annoncé pour l’ouverture du score.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports