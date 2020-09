Les Marlins de Miami remettront le ballon à l’un de leurs meilleurs jeunes lanceurs, tandis que les Braves d’Atlanta, privés de départ, offriront une autre opportunité à l’un de leurs jeunes bras prometteurs lorsque les équipes joueront mardi le deuxième match d’une série de trois matchs à Atlanta. .

La recrue Sixto Sanchez (1-1, 2,37 MPM), 22 ans, partira pour les Marlins contre Kyle Wright d’Atlanta (0-3, 7,20), âgé de 24 ans.

Les Braves (24-17) entrent dans le match avec un avantage de deux matchs sur Philadelphie, deuxième place de la National League East. Les Marlins (18-18) sont à 3 1/2 matchs de retard. Atlanta et Miami se sont séparés quatre matchs cette année.

Sanchez a rejoint les Marlins en tant que l’un des trois joueurs acquis dans le commerce qui a envoyé JT Realmuto à Philadelphie avant la saison 2019. Sanchez avait été classé meilleur espoir de Philadelphie et n ° 13 dans les ligues mineures.

Sanchez a fait trois départs depuis sa promotion du site alternatif de Miami et a été efficace dans chacun d’eux. En 19 manches, Sanchez en a retiré 19 et n’en a marché qu’une. Il a lancé sept manches à chacun de ses deux derniers départs, le plus récemment le 2 septembre quand il a pris la défaite contre Toronto alors qu’il n’accordait que deux points sur six coups sûrs.

“J’essaie juste de garder les choses simples”, a déclaré Sanchez. «Chaque jour, je vais là-bas, je m’entraîne et je me prépare pour la sortie et je travaille simplement sur mes terrains et mon emplacement et je me prépare.

Le manager de Miami, Don Mattingly, a été impressionné par ce qu’il a vu du jeune.

“Il s’accroche là-dedans,” dit Mattingly. “Il change de vitesse. Il vous dit quel genre de gars il est.”

Les Braves devaient à l’origine commencer le gaucher Robbie Erlin, mais il a été utilisé dans trois manches de relève lundi lorsque la recrue Ian Anderson a souffert d’un nombre élevé de lancers et n’a pu terminer que trois manches.

“C’est un moment d’apprentissage”, a déclaré le manager d’Atlanta Brian Snitker après le départ anticipé d’Anderson. “C’est un jeune enfant. Ce ne sera pas facile tout le temps.”

Wright peut en témoigner. Le grand droitier était le premier choix d’Atlanta au repêchage – n ° 5 au classement général – de Vanderbilt en 2017. Mais il a eu du mal à lancer des frappes quand on lui en a donné l’occasion dans les ligues majeures.

Ce sera le cinquième départ de Wright, et une seule fois, il a passé la quatrième manche. Cela s’est produit le 8 août lors d’une défaite de 5-0 contre Philadelphie, lorsqu’il a accordé quatre points en six manches.

Wright a affronté les Marlins lors de son dernier départ le 14 août. Il a travaillé trois manches et accordé trois points. Il a ensuite été opté pour le site de formation alternatif.

Miami a ralenti la puissance d’Atlanta lors du premier match de la série. La séquence record de la franchise d’Atlanta de cinq matchs avec au moins trois circuits a pris fin la veille, tandis que les Braves sont encore allés en profondeur à deux reprises contre Washington dimanche. Mais les Braves n’ont pas frappé une balle longue contre les Marlins jusqu’à ce que le circuit d’Adam Duvall à la neuvième manche égalise le match.

Les Marlins ont obtenu le lancer d’embrayage de leur enclos et ont obligé les Braves à laisser les buts chargés deux fois et à bloquer le point égalisateur au troisième but en 10e manche. Les Braves étaient 2 pour 14 avec des coureurs en position de but.

Les Braves n’avaient pas de réponse pour l’arrêt-court de Miami, Miguel Rojas. Il était de 4 pour 5, y compris un double qui a conduit dans la course de feu vert dans le 10e. Rojas a marqué un point et a conduit en deux. Il atteint maintenant .419 (18 pour 43) dans les matchs sur la route.

