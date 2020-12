Marc Márquez n’est pas pressé de revenir. Le pilote Repsol Honda a tiré une leçon de ce qui s’est passé et il ne veut prendre aucun risque avec sa récupération. La ruée n’est pas de bons compagnons de voyage et celui de Cervera le sait, puisqu’il voulait rentrer le plus tôt possible, il était encore plus agacé. Quelques jours à peine après sa première opération pour l’humérus fracturé du bras droit, il est remonté sur le vélo. Une semaine après sa chute, l’Espagnol voulait se tester au deuxième tour de la saison, à Jerez, mais n’a pas pu faire un seul tour.

Depuis a traversé une véritable épreuve, devant passer par la salle d’opération jusqu’à deux fois de plus. La deuxième fois qu’il a été opéré, c’était pour remplacer la plaque de titane, qui avait subi des dommages en raison du stress généré dans la zone, et les médecins ont dû en insérer une nouvelle. Il y avait des spéculations sur la possibilité qu’il revienne avant la fin du championnat, d’abord en Aragon puis à Valence, mais la reprise n’a pas été comme prévu et il a décidé de ne plus courir.

Tout indiquait qu’il serait de retour pour le premier grand prix de la saison prochaine, qui débutera le 28 mars 2021 au Qatar. Cependant, le pilote Cervera a subi un nouveau revers et a dû subir une intervention chirurgicale pour la troisième fois. L’intervention a duré huit heures et a consisté à retirer la plaque de titane qu’il possédait et à en placer une nouvelle, avec l’incorporation d’une greffe osseuse de la crête iliaque avec un lambeau libre corticopériosté, selon Honda rapporté à l’époque.

Avec cette troisième opération, Márquez doute de sa présence au début de la Coupe du monde 2021. Selon certaines informations, il ne pourrait revenir qu’en mai, mais la vérité est que Marc n’a pas fixé de délais. Comme OKDIARIO l’a appris, pour le moment, aucun délai n’est fixé pour votre retour, et bien qu’ils assurent que sera évaluée en fonction de l’évolution de la reprise dans les semaines à venir, la priorité du pilote et de son équipe est que tout soit sur la bonne voie.

Au fur et à mesure de la reprise, les délais seront fixés, mais après ce qui s’est passé, ils ne veulent pas se précipiter. Après sa chute au GP de Jerez, lors du premier essai de la saison, Márquez est revenu sur la moto une semaine plus tard. Désormais, le sextuple champion de MotoGP, a appris sa leçon et préfère ne pas se fixer d’objectif précis tant qu’il ne verra pas comment il progresse dans le temps.

Il ne reviendra pas jusqu’à ce qu’il soit à cent pour cent

Dans une interview accordée à DAZN, Márquez reconnaît que s’il avait découvert que la plaque de titane pouvait se casser, il ne serait pas monté sur le vélo. «Comme tout pilote, Quand je quitte l’opération, la première chose que je demande est quand puis-je monter sur le vélo? Et c’est là que le médecin doit savoir comment vous arrêter, il doit être réaliste », a reconnu celui de Cervera qui assure avoir assisté au GP de Jerez sachant que le plateau résisterait

«Eh bien, je suis allé à Jerez avec la tranquillité d’esprit que l’assiette tenait, que tout allait bien parce qu’ils me l’avaient dit. J’ai été le premier à demander parce que je suis courageux, mais pas inconscient et S’ils me disent que la plaque peut se casser là lors du freinage, je ne monte pas sur une moto à 300 km / h. Le retour a donc été précipité et mon assiette s’est cassée plus tard à la maison, mais pas à cause de l’ouverture de cet avantage, mais à cause de tout le stress accumulé », a-t-il commenté.

«C’était une erreur, qu’ai-je appris? Que les pilotes ont la vertu qui est aussi un défaut, celle de ne pas voir le risque et ils doivent nous le faire voir. Ce sont des choses que j’apprends et qui font mûrir quand on en sort, mais je pense que les médecins voient ça dans le pire des cas (comme cela a été confirmé plus tard), Je pourrais être à temps pour le début de la saison. En tout cas, je ne le ferai pas avant d’avoir atteint cent pour cent. Revenir en arrière et ne plus être le même ne m’a jamais inquiété, c’est pourquoi Je veux revenir quand je peux aller à cent pour cent“, reconnaissez.

Marc a appris de ses erreurs et, malgré le fait que les médecins lui aient donné le feu vert dans sa journée, il ne veut pas trébucher deux fois sur la même pierre, donc cette fois il n’est pas prêt à prendre aucun type de risque, ou récupération pour revenir le plus tôt possible. Celui de Cervera préfère se montrer prudent à cette occasion et a assuré dans cet entretien que «Je reviendrai quand je serai prêt à prendre les mêmes risquesSinon, il ne sert à rien de revenir. Je veux être à cent pour cent en 2021 et continuez à donner un spectacle sur la piste ».