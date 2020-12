Le water-polo espagnol est en deuil après le mort du gardien de but du Club Natació Barcelona, ​​Martí Estela, dans un accident de la circulation jeudi dernier, 17 décembre. La tragique nouvelle est survenue ce jeudi après 17 heures dans le centre de Barcelone, lorsque sa moto a heurté une voiture à l’intersection entre Balmes et Gran Vía. L’équipe espagnole a rapporté ce vendredi matin, sur son compte Twitter , de la mort du jeune joueur de 28 ans.

En apprenant l’accident, ses collègues, sa famille et ses amis ont été dévastés. Le CN Barcelone a lancé un message sur ses réseaux sociaux informant de l’actualité: «Nous regrettons de tout cœur de communiquer perte de notre ami et premier joueur d’équipe, Martí Estela, après avoir été victime d’un accident de la route hier jeudi 17 décembre. Nous vous porterons toujours dans notre mémoire. Repose en paix, Martí ».

Le gardien de but était régulier la saison dernière au CN Barcelone, alors que cette saison, il était le troisième gardien de but de la première équipe. Martí Estela a été formé au CN Poble Nou et au CE Mediterrani, et il a été vice-champion du monde junior en 2011 avec l’équipe espagnole. Il a combiné le water-polo avec des études de cuisine et, en 2018, il est arrivé dans son club actuel, où il était le troisième gardien de but de l’équipe après l’arrivée d’Iñaki Aguilar.

«Le Club Natació Barcelona doit annoncer la triste et dramatique nouvelle de la perte de Martí Estela, joueur de notre équipe absolue de water-polo, suite à un accident de la circulation le jeudi 17 septembre. Les équipes ne sont pas seulement formidables pour leurs chiffres, mais aussi pour la qualité humaine de leurs membres. Martí a toujours été une figure importante, étant une personne conciliante d’une grande qualité humaine », a déclaré le club dans un communiqué.

De plus, ils soulignent sa joie. “Il n’y a jamais eu de sourire pour tout le monde et il était particulièrement aimé de toute la famille du water-polo, laissant de très bons amis dans notre club et dans tous les clubs où il se trouve depuis son enfance”, ont-ils ajouté. En signe de deuil en raison du décès de Martí Estela, le match a été reporté de la cinquième journée de la Ligue masculine de division d’honneur de la RFEN entre CN Terrassa et CN Barcelona, qui devait être joué ce samedi à 18h00.