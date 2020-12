Mis à jour le 23/12/2020 22 h 29

L’univers cinématographique de merveille est au chômage en raison de la pandémie. Le plan initial était de sortir deux films Avengers pour cette année. L’isolement social et la fermeture des salles de cinéma ont poussé Marvel à retarder ses productions.

Black Widow allait être le film qui ouvrira la phase 4 en avril de cette année, mais il a été déplacé en mai de l’année suivante. Cette production a été suivie par Eternals, WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier.

Le nouveau calendrier de sortie de Marvel

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – Juin 2021 Shan-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – éventuellement 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

Compte tenu de cette absence de films et de séries en 2020, Marvel Studios a annoncé qu’il organisait toujours un événement prêt à clôturer l’année. Kevin Feige, le PDG de la société de production, a annoncé cet événement important.

C’est une comédie musicale qui sera diffusée lors du concert du Nouvel An à Bilibili, en Chine. C’est ainsi que le PDG a présenté la comédie musicale sur les réseaux sociaux.

Bonjour à tous les fans de Marvel en Chine, je suis Kevin Feige, président de Marvel Studios. 2020 a été une année inhabituelle pour nous tous, mais ensemble, nous avons gardé espoir face à des défis sans précédent, mais nous n’avons jamais cessé de raconter des histoires de héros. L’année prochaine, Marvel Studios continuera à diffuser des histoires sur grand écran, notamment Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ainsi que Eternals, inaugurant une nouvelle ère dans l’univers cinématographique Marvel. Feige.

Rappelons-nous que le marché chinois est extrêmement vaste. Sans surprise, les sociétés de production américaines pensent d’abord à la Chine avant le reste du monde en raison des revenus qu’elles atteignent à la fin de l’année.

Une comédie musicale Marvel Studios le soir du Nouvel An. 2020 est sauvage. pic.twitter.com/DBkLM6fDep – BD (@BrandonDavisBD) 23 décembre 2020

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.