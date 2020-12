Mis à jour le 14/12/2020 à 09:44

La troisième tranche de L’homme fourmi toujours en attente. Rien n’a été entendu de ce projet de merveille, à l’exception de la permanence de certains acteurs de la saga comme Michael Douglas et Michael Pfeiffer. Désormais, grâce aux Disney’s Investor Days, les fans ont une idée du moment où le nouveau travail de la fourmi de super-héros sortira.

À travers son compte Instagram, Pfeiffer – qui joue Jane Van Dyne, la guêpe originale – a partagé le logo original de Ant-Man 3 et l’année au cours de laquelle le film de merveille.

“L’homme fourmi et la guêpe: Quantumania. Il arrivera en 2022 “, lit-on dans la brève publication de l’actrice de merveille.

2022 sera une année importante pour les premières de films de merveille, considérant qu’Ant-Man partagera le panneau d’affichage avec Thor: l’amour et le tonnerre (6 mai 2022), Panthère noire 2 (8 juillet 2022) et Capitaine Marvel 2 (11 novembre 2022).

Un dernier détail qui a été révélé est la signature de Jonathan Majors par merveille pour donner vie au principal antagoniste d’Ant-Man 3, Kang le Conquérant.

