Mis à jour le 11/09/2020 à 08:45

Nous étions censés tout savoir sur le film à cette date Veuve noire, mais merveille a dû faire plusieurs changements à cause du coronavirus. Si rien d’autre, le livre d’art dédié à la veuve noire offre une meilleure vue du principal méchant, Taskmaster.

Dans Black Widow: Le livre spécial du film officiel, merveille dédié plusieurs pièces d’art conceptuel et des prises de vue des coulisses de la garde-robe de Taskmaster. Vous pouvez voir, par exemple, des images des principaux combats entre ce méchant et Black Widow (Scarlett Johansson), ainsi qu’une image du casque de Taskmaster avec et sans cagoule.

Taskmaster est un mystère pour les fans de merveille. On ne sait toujours pas qui est l’acteur derrière ce personnage principal de Veuve noire. On parle beaucoup d’OT Fagbenle ou de Rachel Weisz, mais il ne s’agit que de théories faites par les fans et les médias.

Image de Taskmaster dans le livre d’art Black Widow (Marvel)

L’une des clés de Veuve noire pour la phase 4, c’est savoir qui succédera à Natasha Romanoff dans les Avengers. La communauté pense que Yelena Belova (Florence Pugh) assumera son identité pour les prochains films de merveille, alors que Romanoff s’est sacrifié dans Avengers: Fin de partie pour obtenir l’une des gemmes de l’infini.

MARVEL | Premières de la phase 4

Black Widow – 7 mai 2021 Eternals – 5 novembre 2021 Chang-Chi et la légende des dix anneaux – 9 juillet 2021 Troisième film Spider-Man – provisoire décembre 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 2021 WandaVision – Se Fuite dans la bande-annonce qui arriverait en octobre 2020 Docteur Strange dans le multivers de la folie – Sans date Thor: Love and Thunder – Sans date Captain Marvel 2 – Sans date Black Panther 2 – Sans date, peut-être annulé Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 – Sans date

