Mis à jour le 06/01/2021 02:03 am

Spider-man 3 se fait déjà sentir chez les adeptes de merveille. Les acteurs du nouveau film Spider-Man ont fait partie de l’histoire de la franchise, alors les plus excités attendent la rencontre des trois Spideys (Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland) depuis le grand écran.

Alors que les rumeurs vont et viennent dans les forums spécialisés de merveille, il y avait un artiste qui a imaginé la future affiche de Spider-man 3, où les trois Spider-Men sont les protagonistes.

L’art publié par Marischabecker sur Instagram montre deux Homme araignée des films de merveille au premier plan et un troisième Spidey sortant d’un portail, le même que nous avons vu précédemment dans le film Doctor Strange. Nous avons le détail dans les tentacules métalliques qui sortent du portail, faisant allusion à Octopus, le méchant joué par Alfred Molina dans la trilogie Sam Raimi.

Rappelons-nous que la communauté de merveille discute du retour de Willem Dafoe (Green Goblin), Alfred Molina (Docteur Octopus), Kirsten Dunst (Mary Jane), Emma Stone (Gwen Stacy), Tobey Maguire et Andrew Garfield. Toute cette équipe est rejointe par Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon.

Jamie Foxx, qui jouera Electro, est l’une des dernières signatures qui a surpris les fans de merveille, même à la même distribution de Spider-man 3.

MARVEL | Versions futures

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023