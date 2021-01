Mis à jour le 06/01/2021 02:06 am

Il n’y a pas un jour que l’on ne sache plus WandaVision, la production exclusive de merveille pour la plate-forme vidéo en streaming Disney +. Ce n’est qu’une question de jours avant la première à la télévision et les producteurs publient déjà plus de détails sur qui sera le grand méchant de l’intrigue.

Les nouvelles images de WandaVision montrer pour la première fois ce que serait le méchant de la série. Ce n’est pas quelqu’un que vous connaissez des bandes dessinées de merveille, mais il vient de quelqu’un de mystérieux qui porte une barboteuse imperméable avec le logo SWORD (Sentient World Observation and Response Department, une agence fictive).

🎶 Ils sont un couple de jeunes mariés, qui viennent de déménager en ville 🎶 #WandaVision de Marvel Studios commence à diffuser le 15 janvier sur @DisneyPlus avec des chansons à thème originales de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. pic.twitter.com/EGdHisEENa – WandaVision (@wandavision) 4 janvier 2021

La scène montre ce personnage au visage sombre sortant de l’égout devant les personnages principaux de WandaVision. On ne sait pas s’il s’agit d’un humain ou de quelqu’un avec des super pouvoirs, car il peut cacher son identité malgré les lumières de l’éclairage public.

Rappelons-nous que l’inclusion de SWORD dans WandaVision a été divulguée en 2019 lorsque certaines des premières photos de l’ensemble ont atteint les réseaux sociaux. Il est apparu plus tard qu’une Monica Rambeau adulte (Teyonah Parris) servirait d’agent de SWORD dans le complot de merveille.

WandaVision fait ses débuts sur Disney + à partir du 15 janvier.

MARVEL | Premières UCM

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

