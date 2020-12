Mis à jour le 17/12/2020 à 19:46

Les Avengers de merveille maintenant, ils vont se retrouver face à face avec des personnages puissants de la bande dessinée. Éternels prépare sa première dans les salles le 5 novembre 2021 s’il n’y a pas de retards futurs dus au coronavirus.

C’était l’une des productions confirmées dans le dernier lot d’annonces Marvel. Captain Marvel 2 sera présenté en première le 11 novembre 2022, Thor Love and Thunder le 6 mai 2022 et Black Panther était prévu pour le 8 juillet 2022.

Les autres séries et films en préparation sont: Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, I am Groot, Ant-Man an the Wasp: Quantumania, Les Quatre Fantastiques, entre autres.

Avant l’attente, la réalisatrice d’Eternals a rompu son silence sur la production. «Je suis fan du MCU depuis une décennie. Alors j’ai dit que je voulais faire un film Marvel et j’ai trouvé le bon projet », a commenté le réalisateur pour lui. Variété en conversation avec Barry Jenkins.

En gros, elle a expliqué que Marvel ne l’avait pas contactée mais que c’était elle qui se tournait vers l’entreprise pour trouver son propre projet.

«Je voulais juste travailler avec cette équipe. Encore une fois, revenons à la construction du monde. C’est mon truc préféré. C’est pourquoi j’aime “Star Wars”. Il y a un monde si riche. Je voulais y entrer et voir ce que je pouvais faire. C’est la même chose que vous dites. Puis-je lui donner un tour tout en restant fidèle à son essence? C’est excitant. pour moi. Ce n’est pas si différent que moi d’entrer dans le monde des cowboys de rodéo et de dire: “Ma version de ça sera celle-ci”, et c’est une collaboration. La chimie de cela, quand elle est juste, pourrait être très excitante.

