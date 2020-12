Mis à jour le 12/11/2020 à 18:08

Alors que de nombreux joueurs étaient attentifs aux Game Awards 2020, Disney en a profité pour partager les nouvelles avancées de la série et d’autres productions qui sortiront dans l’Univers de merveille de Disney Plus.

Star Wars et Marvel sont les deux sociétés de production qui ont annoncé jusqu’à 10 séries et films qui sortiront dans les mois suivants. Du côté des Avengers, le retour des Fantastic Four et d’autres films qui élargiront l’UCM se sont confirmés.

À leur tour, différentes avancées ont été présentées, dont celle de la série ‘Le faucon et le soldat de l’hiver‘, qui racontera l’héritage de Captain America après avoir donné son bouclier à Falcon.

Bien entendu, la réaction de Chris Evans, l’acteur qui a donné vie à ce personnage pendant de nombreuses années, ne s’est pas fait attendre. Grâce à Twitter, il n’a partagé qu’un seul mot «WOW», le message est arrivé avec un emoji de feu et un emoji surprise.

«L’héritage de ce bouclier est compliqué. Le faucon et le soldat de l’hiver de Marvel Studios, une série originale, commence à être diffusé le 19 mars sur Disney Plus », indique la description de cette bande-annonce.

SENSATIONNEL !!!! 🔥👀 https://t.co/LdqudEWOLr – Chris Evans (@ChrisEvans) 11 décembre 2020

