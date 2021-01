Mis à jour le 14/01/2021 à 18h11

Il ne fait aucun doute que l’un des personnages les plus représentatifs de l’univers cinématographique de merveille est Captain America. Ce héros de bande dessinée est officiellement à la retraite en Avengers: Fin de partie après avoir rendu les gemmes à leur heure respective.

L’objectif de Marvel Studios avec ce film était de jeter les bases d’un changement de génération dans l’équipe Avengers. Iron Man et Black Widow sont décédés, tandis que Steve Rogers venait de vieillir.

Captain America reviendra-t-il au MCU?

Avant tous les pronostics et les objectifs de Marvel, il a été rapporté aujourd’hui 14 janvier que l’acteur Chris Evans reviendrait à l’UCM. Comme le rapporte le média Deadline, l’acteur serait en pourparlers pour participer à diverses productions.

Selon des sources de Dealine, Chris Evans dépoussière son costume de Captain America alors qu’il espère revenir à son rôle dans le MCU sous une forme ou une autre. Il est encore vague s’ils ont conclu l’affaire, mais les initiés nous disent que c’est la direction pour Chris Evans de revenir en tant que Captain America. », Lit-on dans le rapport.

“Des sources indiquent que ce ne serait pas un retour de Captain America mais ressemblerait davantage à ce que Robert Downey Jr. a fait après Iron Man 3, où il est apparu dans Captain America: Civil War et Spider-Man: Homecoming.” , Détails de la date limite.

Bien sûr, cette nouvelle est parvenue aux oreilles d’Evans, qui a simplement posté un court message sur son compte Twitter: “Des nouvelles pour moi”. Cela a été interprété comme un moyen d’empêcher d’en parler davantage.

Marvel: Chris Evans nie qu’il reviendra au MCU en tant que Captain America. (Photo: capture)

Il y a quelques semaines à peine, il a été divulgué que l’actrice Tatiana Maslany serait She-Hulk, ce qu’elle a nié à la presse. À peine deux mois plus tard, l’actrice a annoncé qu’elle avait rejoint l’UCM pour la série susmentionnée.

Pensez-vous que Chris Evans reprendra son rôle de Captain America? Nous n’aurons plus qu’à attendre la première de The Falcon and the Winter Soldier pour connaître la vérité.

