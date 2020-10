Mis à jour le 28/10/2020 à 18h30

Studios Marvel il ne peut pas tout expliquer dans ses films. Les Avengers ont un temps limité sur grand écran, les détails du canon doivent donc être expliqués dans le livre The Wakandians Files.

Il y a quelques jours à peine, nous vous parlions du projet Iron Man pour en savoir plus sur les mutants et les super-héros de New York. C’est ainsi qu’il a appris l’identité de Peter Parker et l’a recruté juste à temps avant le match de la guerre civile.

Eh bien maintenant, le livre nous raconte comment il a contacté les premiers mutants qui ont rejoint l’univers cinématographique Marvel. Rappelons-nous que Scarlet Witch et Quicksilver ne sont pas des héros originaux de l’équipe des Avengers, mais les ont plutôt rejoints après les événements de Sokovia.

“Après leur exposition initiale à l’énergie du sceptre, les jumeaux montrent une amélioration étonnante”, détaille le Dr List dans le livre. «Leur propre ténacité, une répugnance partagée pour Tony Stark et tout ce qu’il représente, les excite d’une manière que d’autres sujets n’ont jamais montrée. C’est peut-être pourquoi les autres sujets ont échoué et ont péri. Ils manquaient de conviction », ajoute-t-il.

«Le métabolisme de Pietro augmente chaque jour, tout comme sa vitesse. Nous l’avons cliqué à 400 mètres par seconde. Il a franchi le mur du son et se rapproche chaque jour de voyager à la vitesse de la lumière. La thermorégulation montre une génération exponentielle de chaleur et d’énergie, surtout lorsqu’elle se déplace à sa vitesse maximale. Même lorsqu’il est placé dans un bain de glace, son homéostasie reste constante malgré l’eau glacée. Il semblerait que la pierre ionise son système nerveux. Il conduit un courant électrostatique dans tout votre corps, sans aucun des effets de l’électroporation. L’expansion résultante de cette énergie est super rapide contrairement à tout ce qu’un être humain présente », explique le médecin à propos de Quicksilver.

À propos de Scarlet Witch, ce qui suit est expliqué: «Les progrès continus de Wanda sont très différents de ceux de son frère jumeau. Même moi, je ne pense pas que ce soit toute l’étendue de son potentiel. La pierre a également transformé son système nerveux, mais l’a ionisé et chargé d’une manière qui lui a donné une capacité extraordinaire. L’interface neuro-électrique vous permet de créer des explosions d’énergie extrême en utilisant uniquement votre esprit et le bout de vos doigts. La manipulation de cette énergie lui permet de brèves sursauts de lévitation, en plus d’une arme étonnante qui ne nécessite que ses mains nues.

