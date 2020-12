Mis à jour le 18/12/2020 à 21:02

La grande surprise de Studios Marvel lors de la dernière grande annonce de fin d’année a été l’annonce du retour du 4 fantastique. Les héros dirigés par Reed Richards relieront leurs histoires aux Avengers.

La voie pour l’arrivée sera préparée avec des productions d’huîtres telles que WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Spider-Man 3, Eternals, Black Panther 2, Captain Marvel 2 et enfin les Fantastic 4 arriveront (chronologiquement parlant).

Il convient de noter que la grande majorité des films et séries sortiront en 2022 car Marvel a dû déplacer le calendrier de sortie 2020 à l’année suivante en raison de la pandémie.

Comment l’équipe Fantastic 4 sera-t-elle présentée au MCU?

Une théorie récente indique que le film “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” sera chargé de poser les premières briques du Fantastic 4. Comment est-ce possible? Eh bien, grâce au micromonde quantique.

Il semble exagéré de penser qu’une explosion dans l’espace donnerait des pouvoirs au personnage d’un MCU. Peut-être qu’une gemme infinie a cet effet mais elle est détruite.

Eh bien, ce serait Kang The Conqueror qui serait le méchant des Fantastic Four puisque ce personnage peut traverser l’espace-temps avec sa technologie dans les bandes dessinées. L’équipe de Reed Richards pourrait obtenir ses pouvoirs dans l’univers quantique.

D’autre part, certains fans pensent qu’il y aura un changement de génération concernant cette équipe. N’oubliez pas que nous n’avons pas la version originale d’Ant-Man, donc l’un des Fantastic 4 serait le puissant Franklin Richards, l’un des personnages les plus forts des bandes dessinées Marvel. Il suffirait de présenter les trois autres membres.

