Mis à jour le 20/11/2020 à 19:07

De nombreux fans attendent la production de Deadpool 3 et qu’il finit par se connecter avec l’univers cinématographique Avengers. Cela serait possible après l’achat de Fox aux mains de Disney.

Comme rapporté par la date limite, Reynolds reviendra à son rôle dans un troisième film Deadpool en tant que rôle-titre et en tant que producteur. Cependant, ce film aurait déjà de nouveaux scénaristes.

Ce sont les sœurs Wendy Molyneaux et Lizzie Molyneaux-Loeglin, qui ont été choisies par Reynolds lui-même. Ils ont travaillé sur des émissions comme Bob’s Burgers et The Great North.

C’est Justin Kroll, un journaliste de Deadline, qui s’est chargé de partager cette actualité et a offert quelques détails supplémentaires sur le futur film Deadpool 3. Selon son récit sur les réseaux sociaux, la production restera pour les personnes de plus de 18 ans ou de classification R.

Le souci des fans était que la classification par âge ait peut-être été modifiée afin de pouvoir être couplée à l’univers cinématographique Marvel. Pour l’instant, on ne sait pas quels sont les plans de Marvel, Disney et Fox concernant les mutants et Deadpool.

