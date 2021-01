Mis à jour le 27/01/2021 12:58 pm

Veuve noire est fait attendre plus longtemps que d’habitude … Alors que les fans de merveille Ils continuent de découvrir ce qui peut s’échapper du film mettant en vedette Scarlett Johansson, la House of Ideas a publié des données peut-être insignifiantes, mais au moins c’est quelque chose qui nous console: la durée de la bande.

Veuve noire est le film solo qui abordera l’histoire de Natasha Romanoff, décédée en Avengers: Fin de partie. Les adeptes de merveille Ils attendent depuis près d’un an la première de cette œuvre cinématographique réalisée par Cate Shortland. Espérons que, et si COVID-19 le permet, nous aurons la cassette dans les salles le 7 mai 2021.

Maintenant, un article vient de paraître sur le site officiel de Disney Royaume-Uni révèle que Veuve noire aura un temps de jeu officiel de deux heures et 13 minutes. La durée est similaire à d’autres films de la UCM comme Thor: Ragnarok (2:10) et Captain America: Winter Soldier (2:16).

Il faut préciser que merveille et Disney ils continuent d’évaluer si Veuve noire a frappé le grand écran en mai. La pandémie a fait de la capacité réduite et de la lente réouverture des salles de cinéma un risque pour le box-office de toute première.

MARVEL | Versions futures

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – Juin 2021Shang-Chi et la légende des dix Anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022 Noir Panther II – 8 juillet 2022Lame – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Invasion secrète – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Guardians of the Galaxy Vol.3 – 2023

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.