Mis à jour le 14/01/2021 14h30

Adieu n’était pas éternel. L’acteur Chris Evans, qui jouait Captain America, reviendrait au cinéma de merveille après sa dernière apparition dans le film au box-office Avengers: Endgame. Les rumeurs suggèrent que le rôle d’Evans ne sera plus le même qu’avant, alors ne faites pas la fête trop tôt.

Un rapport de Deadline note qu’Evans a eu quelques réunions avec des dirigeants de merveille. On ne sait pas si les deux parties sont parvenues à un accord ou quelles choses elles pourraient négocier pour que Captain America revienne au grand écran ou à la série Disney +.

Les médias indiquent que l’acteur de merveille Il reprendrait son personnage, mais comme élément de support pour les nouvelles parcelles qui prolongeront l’UCM. Rappelez-vous que la nouvelle série Marvel arrivera bientôt à la télévision, donc plus de scènes de Captain America seront nécessaires pour fournir un contexte et un fil avec les films.

Épisode dans lequel Captain America devient un vieil homme

Le retour de Captain America est compliqué, car, en Avengers: Fin de partie, Steve Rogers a voyagé dans le temps pour faire sa vie et est revenu un vieil homme. Si nous sommes guidés par les bandes dessinées de merveillePlus précisément dans la publication Captain America # 21 de 2014, créée par Rick Remender et Nick Klein, Rogers devient un vieil homme après avoir été attaqué par Iron Nails, qui a pu arracher le sérum du super soldat.

Malgré l’âge de 90 ans, Steve Rogers a coordonné les efforts des Avengers pour faire face aux nouveaux méchants de la franchise. Qui peut prendre sa retraite quand le monde est en danger!

MARVEL | Premières UCM

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.