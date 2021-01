Mis à jour le 19/01/2021 23h12

Elizabeth Olsen, l’actrice principale de la série merveille WandaVision, a déclaré dans une interview que la relation entre Wanda et Vision (Paul Bettany) avec leurs bébés – encore à naître dans la fiction – permettra “aux enfants de devenir ce qu’ils étaient censés être”. Ses déclarations ne confirment pas encore si ce seront les Young Avengers de la bande dessinée … du moins, pour l’instant.

Dans le deuxième épisode de WandaVision, la sorcière écarlate de merveille elle tombe enceinte de jumeaux par magie. C’est dans ce même épisode que Wanda rejette la réalité lorsqu’un mystérieux agent de SWORD habillé en apiculteur apparaît et que l’environnement noir et blanc se transforme en couleur. Bien que l’idée soit très prématurée, le public s’attend à ce que les jumeaux deviennent les futurs Young Avengers dans le troisième chapitre de WandaVision.

“Oh, je pense qu’ils accueilleraient ceux qui se convertissent”, a déclaré l’actrice de merveille à ET Canada lorsqu’on lui a demandé si Wanda et Vision voudraient que leurs jumeaux suivent leurs traces de super-héros. “Parce qu’ils vont aimer leurs enfants sans condition, quoi qu’il en soit, et cela leur permettra de devenir ce qu’ils sont censés être.”

La première de la série est arrivée 📺 Les deux premiers épisodes de #WandaVision de Marvel Studios sont maintenant diffusés sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/iUN7EsBDB3 – WandaVision (@wandavision) 15 janvier 2021

Dans les bandes dessinées de merveille, le couple super puissant accueille les jumeaux Billy et Tommy dans La vision et la sorcière écarlate Vol.2 # 12. Ce n’est que plus tard que l’on a appris que les jumeaux sont des constructions magiques rendues réelles par les pouvoirs hexadécimaux de Wanda, qui ont été rendus possibles par un accord avec Méphisto.

Après les événements de Avengers: démonté et Maison de M, où Wanda est convaincue de remodeler la réalité en une réalité basée sur la réalisation des souhaits, les jumeaux effacés de Wanda se réincarnent en Billy Kaplan, alias Wiccan, et Tommy Shepherd, alias Speed, tous deux membres du Jeunes Avengers.

Il vous suffit d’attendre le troisième épisode de cette semaine en WandaVision pour savoir si ce sera la ligne d’argument qui supposera merveille pour le développement des jumeaux.

MARVEL | Versions futures

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

