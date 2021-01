Mis à jour le 01/12/2021 22:15 pm

Studios Marvel a dû redémarrer la campagne publicitaire Black Widow à cause du COVID-19. Ce devait être la première production de la phase 4, mais les choses se sont compliquées au point que WandaVision a pris le relais pour faire la lumière sur l’avenir des super-héros Marvel.

Maintenant toute l’attention du producteur est sur WandaVision, la série exclusive Disney Plus qui révélera des détails sur les pouvoirs de Scarlet Witch. Le 15 janvier, les deux premiers épisodes de la série sortiront.

Les acteurs participent déjà à différentes interviews et émissions de télévision. Elizabeth Olsen a offert quelques détails avant la première:

«Il n’y a jamais grand-chose dont nous pouvons parler chez Marvel, mais je pense que WandaVision est une progression naturelle de ce qui se passe dans Doctor Strange 2. Je pense que Kevin Feige fait un travail vraiment incroyable en mêlant le format télévisuel aux films pour que nous puissions le faire. racontez des histoires plus intéressantes à l’avenir », a commenté l’actrice.

Rappelons que Doctor Strange dans le multivers de la folie explorera la question des multivers et la participation d’Elizabeth Olsen en tant que Scarlet Witch a été confirmée.

Fondamentalement, le pouvoir de la sorcière écarlate peut modifier la réalité. La discussion actuelle porte sur le type de personnages d’autres multivers que nous verrions. Selon certaines rumeurs, Deadpool ou certains X-Men seraient impliqués.

Le nouveau calendrier de sortie de Marvel est resté comme ça – 2021/2023

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Lame – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023