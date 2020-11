Mis à jour le 28/11/2020 à 20:04

Studios Marvel a publié Avengers: Endgame comme dernier chapitre de la phase 3 de l’univers cinématographique Avengers. Thanos a été vaincu après les efforts des héros qui ont réussi à déchiffrer l’énigme du voyage dans le temps.

Au Comic Con après cette première, Marvel a partagé une liste de séries et de films qui constitueront la phase 4 de l’UCM. Malheureusement, toutes les productions ont dû être reportées en raison de la pandémie de coronavirus.

Nouvelles dates de sortie pour la phase 4 de Marvel Studios

Black Widow – 7 mai 2021 Eternals – 5 novembre 2021 Chang-Chi et la légende des dix anneaux – 9 juillet 2021 Troisième film Spider-Man – provisoire décembre 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 2021 WandaVision – Se Fuite dans la bande-annonce qui arriverait en octobre 2020 Docteur Strange dans le multivers de la folie – Pas de date Thor: Love and Thunder – Pas de date Captain Marvel 2 – Pas de date Black Panther 2 – Pas de date, peut-être annulé Guardians of the Galaxy Vol.3 – Pas de date

L’une des séries que l’on connaît peu est Hawkeye. Il n’y a toujours pas de distribution définie mais Marvel aurait tout prêt pour le tournage de cette production exclusive de Disney Plus.

Récemment, il a été rapporté qu’un quartier de Brooklyn a été mis à part pour le tournage de la série. Le plus drôle, c’est qu’on ne sait toujours pas quelle actrice jouera le rôle de Kate Bishop.

Le médium ComicBook affirme que le nom de Hailee Steinfeld a suffisamment sonné pour le rôle de Bishop mais il faudra attendre de la voir sur le plateau pour confirmer ce détail.

Le spectacle Disney + Hawkeye va tourner au centre-ville de Brooklyn la semaine prochaine. pic.twitter.com/J2bWdr9TQ4 – Chris Welch (@chriswelch) 26 novembre 2020

Marvel: Black Widow ne sera pas présenté en première sur Disney Plus

Veuve noire C’était le premier film de la phase 4 de l’univers cinématographique de merveille qui allait être publié en 2020.

De nombreux fans se sont demandé si Marvel suivrait le même modèle commercial que Mulan. Disney a sorti son film pendant la pandémie via sa plateforme Disney Plus en tant que contenu payant.

Le moyen Date limite déclare que la société reste insistante concernant la sortie de Black Widow dans les salles de cinéma. Pour cette raison, il est passé d’avril à novembre et enfin à mai 2021.

Malgré cela, Disney sortira des films d’adaptation en direct de ses classiques tels que “Cruella”, “Pinocchio” et “Peter Pan et Wendy” sur sa plate-forme Disney Plus.