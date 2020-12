Mis à jour le 12/08/2020 à 22:08 PM

The Falcon and the Winter Soldier a des fans de merveille. L’attente n’est pas pour moins après la fermeture de Avengers: Fin de partie, dans lequel Captain America (Chris Evans) remet son précieux bouclier au super-héros joué par Anthony Mackie.

Alors que les rumeurs abondent dans les forums de merveille, il y a quelque chose qui inquiète de nombreux internautes. Selon le portail Web Murphy’s Multiverse, la nouvelle ligne de vêtements dédiée à la série exclusive Disney + a un design qui fait référence à Flag-Smasher, l’un des méchants classiques des bandes dessinées Captain America.

«Zazzle a ouvert sa boutique officielle TFATWS (The Falcon and the Winter Soldier) et a fini par confirmer la participation du méchant Flag-Smasher à la série! Plusieurs articles ont été lancés avec l’art du personnage », ont-ils posté sur Twitter.

🚨 EM PRIMEIRA MÃO! 🚨 Pour Zazzle j’ai ouvert votre logo officiel TFATWS et j’ai fini par confirmer la participation du Flag-Smasher en série! Plusieurs articles ont été lancés comme art du personagem. Une participação dele já a été nominée par @MultiverseMurph, plus de confirmation sem. pic.twitter.com/o3PpkMIW9H – TFATWS Brasil (@tfatwsbr) 7 décembre 2020

On ne sait pas exactement comment Flag-Smasher apparaîtra dans la série de merveille. De plus, il n’y a pas de date précise pour son lancement sur la plateforme Disney +.

Flag-Smasher Il a été créé par Marl Gruenwald en 1985 et est apparu dans le numéro 312 de Captain America. Le concept du personnage est similaire à celui de crâne Rouge avec le nazisme: Flag-Smasher représente l’antipatriotisme.

Flag-Smasher dans les bandes dessinées classiques de Captain America (Marvel)

Les choses deviennent intéressantes au MCU. Sony Pictures a publié une nouvelle bande-annonce japonaise pour son prochain film merveille, Morbius. L’aperçu montre quelques nouvelles scènes du personnage caractérisé par Jared Leto, ainsi qu’une brève explication sur la signification de ce travail dans l’univers Marvel.

Leto a révélé dans une interview promotionnelle pour Sony Pictures Japan que Morbius fera partie d’une série de films qui seront connectés à l’avenir avec l’univers cinématographique de merveille.

“Dans le film, je joue un nouveau personnage de merveille essayer de guérir une maladie du sang de longue date avec une expérience scientifique. Et dans le processus, je deviens un vampire. C’est un peu ce qui se passe, ça va être divertissant et j’ai vraiment hâte d’y être. C’est un rôle très passionnant dans un univers en pleine expansion, il y a donc beaucoup de choses à faire », a déclaré l’artiste.

