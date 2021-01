Mis à jour le 20/01/2021 17 h 37

De nouveaux détails fuient sur The Eternals, le film qui merveille se prépare pour la phase 4. Les nouvelles d’aujourd’hui sont liées aux tenues officielles des protagonistes, c’est-à-dire des Celestials.

The Eternals est un film de Studios Marvel qui se déroule après les événements de Avengers: Endgame. Le travail cinématographique impliquera à la fois les Célestes et les Déviants, qui cherchent à mettre fin à l’humanité.

D’après les bandes dessinées de merveille, les Célestes ont créé les Éternels en tant que branche évolutionnaire de l’humanité pour être les protecteurs de la Terre. C’est dans ce dernier groupe que nous verrons les stars de merveille comme Angelina Jolie, Richard Madden, entre autres.

Maintenant, l’utilisateur de Reddit @ Capital_Gate6718 a publié un art promotionnel pour The Eternals mettant en vedette le casting principal en costumes de super-héros.

Les acteurs qui feront partie du projet Marvel sont Angelina Jolie comme Thena, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh , Gemma Chan comme Sersi et Barry Keoghan comme Druig.

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Lame – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

