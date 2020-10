Mis à jour le 28/10/2020 à 12:40 PM

Plusieurs détails échappent à l’univers cinématographique de merveille que la société de production a expliqué en dehors des bandes. Petit à petit, Marvel Studios commence à donner des réponses aux doutes de la communauté. Certains fans attendent toujours que la société de production explique la raison pour laquelle les tremblements sous-marins mentionnés dans Avengers: Fin de partie ils sont si importants. Eh bien, le livre The Wakandian Files a de nombreuses réponses que les acteurs et les fans ignorent.

Il y a quelques jours à peine, il a été révélé qu’Iron Man avait une connaissance préalable des réalités parallèles ou des autres réalités avant la première de Avengers: Fin de partie. «Le livre donne l’impression que Tony Stark (Robert Downey Jr.) était déjà au courant de ce fait dans un message crypté envoyé à Bruce Banner (Mark Ruffalo), dans lequel il partage ses découvertes sur le GPS spatio-temporel. En utilisant le modèle de mécanique quantique de David Deutsch, Tony écrit que «modifier les événements du passé ne pourrait jamais affecter la boucle continue. Cependant, vous pouvez créer des timelines fractionnées tangentielles. Ne nous inquiétons pas de cela pour l’instant, non? Une réalité à la fois. Pour toute notre santé mentale », est expliqué dans Fil Syfy.

Eh bien maintenant, une autre grande question a été répondue: Comment Tony Stark savait-il que Peter Parker était Spider-Man et s’il connaissait l’identité d’autres héros new-yorkais qui ne sont pas apparus dans les films?

Le livre susmentionné explique ce détail qui a été négligé dans le film Captain America: Civil War. «Ce garçon du Queens qui explose sur YouTube est un peu plus intéressant qu’un chat jouant de l’harmonica. Comprend cela. Un adolescent est mordu par une araignée et certains des harcelés de l’équipe des Avengers apparaissent soudainement? Et je ne pense pas que ce soient des effets spéciaux – cet enfant attrape un véhicule en mouvement parcourant 45 milles à l’heure. C’est comme un véhicule de 3 000 livres. Comment? »Explique Stark dans le livre.

«Vous avez créé ce site Web à partir de quoi? Produits en vente libre que vous achetez dans un entrepôt? S’il a créé toute cette technologie pour ramasser les ordures, pensez à ce qu’il pourrait faire avec le terrain de jeu que nous avons construit dans le nord de l’État », conclut Iron Man.

Fait intéressant, l’acteur Robert Downey Jr. a déjà répondu à cette bande lors d’une conférence de presse avec des passionnés de Marvel.

“Tony est essentiellement assez brisé et narcissique et au cours de tous ces films, il se rattrape et essaie de se guérir et de devenir une meilleure personne”, a seulement commenté l’acteur. Il ne savait essentiellement pas comment les écrivains de Marvel justifiaient ce détail manquant sur les bandes.

«Dans notre narration, il a fait des choses à New York et il y a eu comme Sasquatch des vidéos de ce qu’il faisait qui se sont manifestées. Vous avez entendu le bouche à oreille sur des choses qui se sont produites, quelque chose de très étrange se passe, c’est donc comme une rumeur selon laquelle personne n’a été en mesure d’identifier ce qui s’est passé ou comment cela se passe. Bien sûr, Tony Stark étant qui est Tony Stark, il a une longueur d’avance sur tout le monde », explique Anthony Russo face à la même question.

Alors, il était une fois, j’ai demandé à RDJ comment Iron Man connaissait Spider-Man … et si cela signifie qu’il connaît aussi Daredevil #QuarantineWatchParty

pic.twitter.com/CqpoI7EsYv – BD (@BrandonDavisBD) 20 mars 2020

