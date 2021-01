Mis à jour le 01/12/2021 22h11

L’univers cinématographique de merveille a conclu la phase 3 avec les films Avengers: Fin de partie et Spider-Man: loin de chez soi. Les Avengers ont fait des victimes comme Iron Man, Captain America, Black Widow et Hulk (au cas où son bras se rétablirait). Maintenant, alors que la phase 4 approche d’une nouvelle première, on sait peu de choses sur le moment où nous reverrons les Avengers ensemble.

La phase 4 devait commencer en avril de l’année dernière, mais la première de Black Widow a dû être reportée au début de 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Dans la dernière grande annonce de Disney à la fin de 2020, la société de production a partagé l’intégralité du calendrier de la première avec les dates de sortie de ses nouvelles productions.

Le nouveau calendrier de sortie de Marvel est resté comme ça – 2021/2023

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Lame – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

Récemment, Kevin Feige, PDG de Marvel Studios, a confirmé que les Avengers reviendraient à l’avenir. Lors d’une conversation avec le média IGN, Feige a commenté que la franchise Avengers doit revenir “tôt ou tard”.

«Je dois penser ça. Je dirais oui, à un moment donné », a expliqué l’exécutif à propos du retour des Avengers sur grand écran. Malheureusement, il a fait remarquer qu’ils n’avaient toujours pas de date pour l’affaire.

Rappelons que le calendrier qu’ils ont partagé est projeté jusqu’en 2023 et qu’ils n’ont pas annoncé de titre Avengers. Pour l’instant, chaque personnage explorera son histoire séparément dans des films et séries exclusifs de Disney Plus.

«Cela n’a nécessité aucun remaniement en termes de créativité … Comme c’est souvent le cas lorsque des balles courbes vous sont lancées, l’inattendu a souvent bien servi Marvel Studios, et cela nous a bien servi dans ce cas parce que ce spectacle, étant le nôtre d’abord, j’adore son audace », a ajouté Feige dans une interview passée concernant la première de la série des personnages de l’UCM.

