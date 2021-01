Mis à jour le 13/01/2021 17 h 49

Il y a quelque chose qui ne va pas avec la plate-forme de vidéo en streaming Disney +: la fermeture de la série exclusive qui merveille produit avec Netflix. Une telle mesure de Disney était à prévoir, même si cela signifie la déception des fans par certains acteurs qui ont conquis le public exigeant du MCU. L’un d’eux est Charlie Cox, qui a joué Daredevil.

Le président de Studios Marvel, Kevin Feige, a donné aux fans de MCU une certaine anticipation en commentant la façon dont la série de Netflix influencerait l’avenir des films de super-héros, bien qu’il évitât d’aborder tout sujet lié au retour possible de Cox.

«Je regarde tout ce qui s’est passé auparavant, que ce soit nos films, les séries télévisées Marvel Entertainment, et en particulier, évidemment, les bandes dessinées, les jeux vidéo, les dessins animés … tout est disponible comme source d’inspiration pour l’avenir de merveille”Il a déclaré à Collider. «C’est ainsi que la bande dessinée fonctionne depuis 80 ans. Ensuite, nous verrons ».

Netflix a confirmé qu’il n’irait pas de l’avant avec Daredevil en novembre 2018, incitant les fans à lancer des campagnes pour le retour de la série. En outre, des rumeurs ont surgi selon lesquelles Studios Marvel Il avait déjà commencé à faire des plans pour amener Cox dans le MCU, bien qu’aucun de ces plans n’ait jamais été fait ou officiellement confirmé.

MARVEL | Premières UCM

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

