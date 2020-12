Mis à jour le 12/07/2020 à 13:13

Kratos, c’est toi? Une nouvelle fuite sur le futur DLC de Marvel’s Avengers révélerait que le doubleur Christopher Judge, qui a joué le rôle principal dans la franchise God of War, est responsable du portrait de Black Panther.

Le jeu vidéo d’action de merveille, développé par Crystal Dynamics et Square Enix, prévoyait l’introduction de Black Panther en 2021. L’annonce officielle a dû être reportée en raison de la mort subite de Chadwick Boseman, l’acteur de Black Panther dans le MCU.

La fuite a été publiée sur Twitter, où la communauté de merveille est convaincu que la voix de Black Panther dans Marvel’s Avengers appartient à Judge, bien qu’il n’y ait aucune information officielle à ce sujet. Vous pouvez l’entendre vous-même et tirer vos propres conclusions.

Marvel’s Avengers est disponible pour PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia. Il sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series X en 2021.

MARVEL | Thanos et les éternels

Studios Marvel réchauffez l’ambiance avec le nouveau contenu des Avengers, Thanos et les Eternals. Malgré le retard des premières du MCU, la House of Ideas révèle peu à peu plus d’informations sur ce que nous avons pu voir dans Eternals. Une donnée issue de l’exposition interactive Avengers STATION confirme la véritable identité de Thanos dans l’univers Marvel.

Il se trouve que les fichiers de Thor dans l’exposition interactive STATION des Avengers Toronto, Canada, révèle que Thanos – le principal antagoniste de la merveille– est un éternel.

“Fourni par Thor, membre des Avengers. L’origine de Thanos serait sur la plus grande lune de Saturne, Titan, ce qui en fait un Titanien par nature. On dit cependant que Thanos est le dernier d’une espèce ancienne et hautement sophistiquée connue dans tout l’univers sous le nom de The Eternals. Thanos est considéré comme extrêmement dangereux et déséquilibré dans sa quête de pouvoir. Il représente une menace pour tous les systèmes de l’univers capables de supporter la vie », lit-on dans le dossier dédié au méchant de merveille.

