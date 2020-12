Mis à jour le 15/12/2020 à 20:57

Dans Avengers: Fin de partie, Studios Marvel Il a décidé d’avancer dans le temps après la fin difficile qu’Infinity War a eue avec la rupture de Thanos. Le Mad Titan a tué la moitié des êtres vivants dans tout l’univers et pendant cinq ans, les Avengers ont essayé de vivre leur vie, malgré l’absence de grandes figures.

La phase 3 s’est terminée là et les fans attendent déjà les productions qui composeront la phase 4. Le premier film de ce lot sera Black Widow, qui est prévu pour début 2021.

Ce film sera suivi de deux séries: WandaVision et The Falcon and The Winter Soldier. D’autre part, la pré-production d’autres séries et films tels que Ant-Man and the Wasp: Quantumania et Secret Invasion est déjà en préparation.

Comme il fallait s’y attendre, les détails des moulages du film commencent déjà à fuir. Malheureusement, il a été rapporté que l’actrice Emma Fuhrmann, qui jouait Cassie Lang dans Major, serait remplacée par Kathryn Newton.

Grâce à Twitter, l’actrice a brisé son silence face à des centaines de messages de fans de Marvel.

«Je voulais juste venir ici et dire que je vois tous vos gentils messages. Merci à tous pour votre soutien. Cela signifie un monde pour moi. J’ai été aussi triste que vous tous d’apprendre la nouvelle jeudi. Je ne peux qu’espérer que cela signifie qu’il y a quelque chose de plus pour moi dans le futur de MCU. Je serai toujours reconnaissant d’avoir fait partie du MCU et du plus grand film de tous les temps. Être actrice est toujours ma passion numéro 1 et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.