WandaVision est la série la plus perturbatrice de merveille, car on ne sait pas encore comment Scarlet Witch a pu donner vie à Vision (Paul Bettany) après sa mort dans Avengers: Fin de partie. Se pourrait-il que l’héroïne de Marvel joue avec la réalité?

La vérité est que nous devrons attendre la première de la série de merveille sur Disney + pour avoir une idée plus claire du développement de cette ligne alternative à l’UCM. En attendant, nous pouvons être surpris par l’art lié au design original de Scarlett Witch (Elizabeth Olsen).

Le directeur du développement visuel de merveille, Andy Park, a posté sur Instagram le croquis original de Scarlett Witch pour sa première apparition dans le film Avengers 2015.

«Wanda à travers les années», commence le post de Park. Ok, je pense que c’était le premier concept art que j’ai fait de Wanda lors de la pré-production sur Avengers: Age of Ultron. Ainsi, comme cela arrive parfois, nous commençons à créer des designs avant même qu’il n’y ait un réalisateur ou la lecture d’un scénario. C’est la première exploration du design. J’ai fait cela en sachant qu’ils ne l’accepteraient probablement pas. Parfois, vous devez le faire vous-même. “

Fans de merveille Ils sont conscients que les nombreux costumes de Wanda dans les films sont restés à peu près les mêmes lors de ses apparitions et ont abandonné l’aspect bande dessinée en cours de développement. Heureusement, la série WandaVision Ce sera le bon endroit pour que l’apparence de l’héroïne soit la plus fidèle à la bande dessinée.

