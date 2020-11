Mis à jour le 28/11/2020 à 20h30

Captain America ne s’est pas sacrifié dans Avengers: Fin de partie comme Iron Man et Black Widow l’ont fait. Cependant, il s’agit d’une perte permanente dans l’univers cinématographique de merveille. C’est parce qu’il n’est jamais revenu au présent, mais a vieilli dans le passé avec l’amour de sa vie.

Après s’être conformé au retour des Infinity Stones à l’endroit et à l’heure d’origine, le personnage est revenu avec ses compagnons vieillissants pour remettre son bouclier à Falcon.

De là, la nouvelle série exclusive Disney Plus partira: «Le faucon et le soldat de l’hiver». La production explorera l’héritage que Captain America a laissé à ses coéquipiers et à d’autres espoirs de prendre la place de Steve Rogers.

Comme prévu, les fuites arrivent avant la première. Récemment, quelques bas ou chaussettes issus du merchandising de la série ont été partagés où vous pouvez voir le nouveau costume Falcon, le nouveau porteur du bouclier.

Tout semble indiquer que les couleurs du drapeau américain seront conservées (rouge, bleu et blanc. Les lunettes seront blanches et les avant-bras seront découverts, un peu différent de la combinaison quantique que nous avons vue dans Avengers: Endgame.

Marvel: le nouveau Captain America ressemblerait à ceci selon une fuite de “ Falcon and the Winter Soldier ”. (Photo: Marvel)

Nouvelles dates de sortie pour la phase 4 de Marvel Studios

Black Widow – 7 mai 2021 Eternals – 5 novembre 2021 Chang-Chi et la légende des dix anneaux – 9 juillet 2021 Troisième film Spider-Man – provisoire décembre 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 2021 WandaVision – Se Fuite dans la bande-annonce qui arriverait en octobre 2020 Docteur Strange dans le multivers de la folie – Pas de date Thor: Love and Thunder – Pas de date Captain Marvel 2 – Pas de date Black Panther 2 – Pas de date, éventuellement annulé Guardians of the Galaxy Vol.3 – Pas de date “DeporPlay” sur Spreaker.