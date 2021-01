Mis à jour le 23/01/2021 14h57

Avengers: Fin de partie était le dernier chapitre de la phase 3 de l’univers cinématographique de merveille. La société de production a décidé que la phase commencerait par des films et des séries sur Disney Plus, tels que WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver.

Après la défaite de Thanos, l’avenir du bouclier de Captain America est incertain. Souvenons-nous que cet élément représente l’honneur de la paix et d’autres valeurs qui doivent être héritées d’un nouveau héros.

Falcon est-il le nouveau Captain America? Pour l’instant, l’acteur Anthony Mackie explique que ce n’est pas le cas. Il a commenté que son personnage, Sam Wilson, n’a jamais accepté le bouclier au motif qu’il «ne se sentait pas bien».

Dans Le spectacle Rich Eisen a commenté ce qui suit: «À la fin de Endgame, Sam n’a pas accepté le bouclier. Si vous vous en souvenez, il a dit à Steve: «Ça ne va pas, parce que le bouclier est à vous. Alors [The Falcon and the Winter Soldier] C’est un long chemin pour savoir qui sera Captain America, où le bouclier se terminera, et si ce surnom réapparaîtra, et si quelqu’un aura à nouveau ce surnom. “

D’autre part dans le podcast Tabouret de bar Light Camera Il explique que les gens lui disent déjà qu’il est le prochain Captain America. «C’est intéressant de savoir ce qui se passe dans la série parce que beaucoup de gens disent: ‘Oh, vous êtes Captain America.’ Je dis: “Ce n’est pas vrai.” Si vous regardez la fin de Endgame, Sam n’accepte jamais le bouclier. Il n’y a pas [spoilers]… de tous les films Marvel qui ont été réalisés, il y a toujours eu une photo de quelque chose qui a fui du costume, où c’est comme: “ Voici à quoi cela ressemblera! «Vous n’avez rien vu de fuite sur moi.

Marvel: Le nouveau Captain America sera révélé dans The Falcon and the Winter Soldier. Photo: Marvel Studios / Disney +.

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.