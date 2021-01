Mis à jour le 20/01/2021 à 18h44

merveille préparer un nouveau film Avengers, en particulier Thor. Le dieu du tonnerre revient sur grand écran avec d’autres personnages de la saga Guardians of the Galaxy.

Rappelons qu’à la fin de Avengers: Fin de partie, Marvel Studios a montré une version obèse de Thor qui a renoncé à être le roi d’Asgard pour rejoindre l’équipe de gardiens. La grande question est de savoir quels personnages apparaîtront dans Thor: l’amour et le tonnerre?

Pour l’instant, le casting complet n’a pas été révélé mais les fuites sont à l’ordre du jour. L’actrice Karen Gillan a partagé sur son compte Instagram qu’elle a partagé une histoire où l’on voit qu’elle se coupe les cheveux pour son rôle de Nébuleuse.

C’était la seule actrice à avoir pris une décision aussi radicale pour que Marvel Studios ne s’inquiète pas du maquillage ou des effets spéciaux. Gillian est déjà arrivée à Sydney, en Australie, où le film sera tourné.

Mais son travail avec Nebula ne s’arrêtera pas là. Les scénaristes de Guardians of the Galaxy 3 sont déjà en train de finaliser les derniers détails, tandis que le réalisateur James Gun est en charge d’une autre production de HBO à Vancouver.

Le nouveau film Thor sortira en salles le 6 mai 2022. On ne sait pas encore comment Marvel et Disney travailleront avec leur plate-forme Disney Plus. La bande Mulan a été payée sur la plate-forme et a été ajoutée gratuitement quelques mois plus tard.

