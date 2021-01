Mis à jour le 06/01/2021 12h46

Studios Marvel travaille dans son univers cinématographique dans de nombreux pays du monde. En Australie, par exemple, le tournage de ‘Thor: l’amour et le tonnerre‘; tandis qu’au Royaume-Uni, le tournage de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» était en préparation.

Malheureusement, le coronavirus continue d’affecter ces productions malgré les bulles sanitaires que Disney a créées. Récemment, de nouvelles mesures de confinement ont été prises au Royaume-Uni en raison de l’augmentation de la contagion des nouvelles connaissances sur le COVID-19.

Toute l’équipe du réalisateur Sam Raimi a dû interrompre le tournage en raison de la détention. C’est l’actrice Elizabeth Olsen qui a révélé que tout était arrêté dans une récente interview sur Jimmy Kimmel Live.

«Puisque les hôpitaux sont débordés ici, nous ne pouvons pas retourner au travail tant que ça ne se calme pas. Je suis donc sûr que je suis ici, et vraiment reconnaissant de pouvoir travailler. Disney m’a occupé pendant la quarantaine », a déclaré l’actrice.

Pour l’instant, la stricte quarantaine au Royaume-Uni devrait durer jusqu’à la mi-février. Mais Disney devra encore évaluer les nouvelles mesures de sécurité sanitaire afin de reprendre le tournage du prochain film Doctor Strange.

Elizabeth Olsen jouera son rôle de Scarlet Witch dans ce film et des acteurs tels que Benedict Wong, Rachel McAdams et Chiwetel Ejiofor rejoindront également cette production.

La première de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ est prévue pour le 25 mars 2022.

