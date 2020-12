Mis à jour le 17/12/2020 à 11 h 49

Loki est la série de merveille “Le plus retardé” dans l’UCM, c’est-à-dire dont l’intrigue se déroule plusieurs années avant les événements de Avengers: Infinity War. Rappelons que Loki parvient à s’échapper grâce au Tesseract en 2012, comme on le voit dans Avengers: Endgame.

Quelle sera alors la contribution de Loki au Univers cinématographique de merveille si le personnage est déjà étranger à la chronologie originale des films? D’après ce que nous avons déjà vu dans la bande-annonce, Loki voyage constamment dans le temps pour compenser ses crimes contre le Autorisation de variation de temps.

Tant de désordre temporaire dans la série Loki faciliterait merveille dans l’introduction d’éléments inhabituels et étranges dans le canon de la bande dessinée dans les films, sans qu’il soit nécessaire d’affecter ou d’être reconnu après la phase 4. En d’autres termes, Loki serait le moyen le plus adéquat et le plus flexible de remplir en détail les films de merveille sans rompre le fil de la saga.

Parmi les sauts temporels les plus étonnants qui ont été vus dans la bande-annonce de Loki, nous avons la reconstitution de l’affaire DB Cooper. Tom Hiddleston apparaît dans un avion commercial, vêtu d’un costume noir et de lunettes noires. Au début, Loki apparaît comme le seul passager sur le bateau, recevant plus tard une mallette pleine d’argent d’un agent de bord et la séquence se termine avec lui sautant de l’avion avec un parachute.

Toute la scène de merveille c’est très similaire à ce qui s’est passé le 24 novembre 1971, lorsqu’un sujet identifié comme DB Cooper a détourné un Boing 727, a reçu une rançon de 200 000 $ et a sauté sur un parachute.

Dans le cas où vous êtes déjà impatient de la nouvelle série de merveille, Loki Il sera disponible sur la plateforme Disney + en mai 2021.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.