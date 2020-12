Mis à jour le 12/11/2020 à 19:07

Les Avengers reviennent en 2021. Le premier film de la phase 4 de la UCM La sortie en salles sera Black Widow suivie de The Eternals. Quant aux séries, les deux premiers seront The Falcon et The Winter Soldier et Wandavision.

Mais ce n’est pas la seule chose sur laquelle il travaille merveille. Le 10 décembre, la société de production a partagé des bandes-annonces pour les autres séries et films Disney Plus. L’histoire de Loki et de Winter Soldier a des bandes-annonces.

D’autres séries comme She-Hulk ont ​​annoncé des nouvelles importantes, mais n’ont pas montré de bande-annonce sur YouTube. Après de nombreuses spéculations et rumeurs, l’actrice Tatiana Maslany jouera Jennifer Walters ou mieux connue sous le nom de She-Hulk.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, l’actrice avait commenté que Marvel ne lui en avait pas parlé et qu’il était peu probable qu’elle fasse partie de l’UCM. Bien sûr, ce n’était qu’un mensonge pour éviter de nouvelles fuites.

Un autre acteur qui a essayé d’éviter les spoilers par tous les moyens est Mark Ruffalo. L’acteur participera à la série mais après la première de Avengers: Fin de partie, il a évité de toucher aux sujets Avengers sur ses réseaux sociaux.

Il s’est uniquement consacré à faire campagne contre Donald Trump et est resté à l’écart des fuites. Eh bien maintenant, il n’a pas évité de réagir à la grande annonce de Marvel avec le message “avez-vous manqué Hulk?”

Avez-vous manqué Hulk? https://t.co/O92ffWdSXU – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 11 décembre 2020

