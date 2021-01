L’univers cinématographique de merveille grandira avec des séries et des films qui seront diffusés exclusivement sur Disney Plus, la nouvelle plateforme de la société. Le premier à être publié a été WandaVision et bientôt le Faucon et le Soldat de l’Hiver arriveront.

Marvel Studios a partagé fin 2020 l’ensemble du calendrier des premières déjà défini après le report des productions en raison du coronavirus.

Le nouveau calendrier de sortie de Marvel est resté comme ça – 2021/2023

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

De tous ces titres, peut-être celui qui attire le plus l’attention des fans est Moon Knight. C’est un nouveau héros qui rejoint l’équipe des Avengers mais qui arrivera d’abord sur Disney Plus dans une série avant de passer au grand écran.

Pour le moment, les détails de l’intrigue ne sont pas connus mais les nouvelles signatures Marvel sont déjà filtrées. Il y a quelques jours à peine, il a été confirmé que l’acteur Oscar Isaac jouerait le rôle principal.

Eh bien maintenant, des rumeurs indiquent que l’acteur Ethan Hawke jouera le rôle de méchant. Vous vous demandez lequel de tous les méchants cet acteur pourrait jouer? Malheureusement, The Hollywood Reporter commente seulement que ce sera le principal, il ne donne pas de détails sur le personnage lui-même.

(Photo: YouTube / Q avec Jian Ghomeshi)

WandaVision: Marvel a caché cet œuf de Pâques d’Iron Man dans le premier épisode

Enfin l’une des séries les plus attendues de Studios Marvel à Disney Plus. Il s’agit du début officiel de la phase 4 de l’univers cinématographique Avengers, après le report de Black Widow en raison du coronavirus.

La société de production a déjà créé les deux premiers épisodes de WandaVision Sur la plateforme. Bien sûr, l’intrigue et l’esthétique ont surpris les fans des Avengers. C’est parce que tout cela serait une expérience avec la réalité.

Si vous faites attention aux dernières secondes du métrage, vous verrez que la caméra s’éloigne d’un moniteur où se déroule le premier épisode de WandaVision et on voit que tout est un laboratoire, peut-être les bureaux du SHIELD

Mais où est l’œuf de Pâques Iron Man dans le premier épisode? Dans la 10e minute de la première première, on voit que la série va commercialiser. Bien sûr, l’esthétique de la sitcom devait être conservée, donc une publicité pour un grille-pain a été présentée.

Malheureusement, Robert Downey Jr. n’apparaît pas mais le nom de Stark Industries est utilisé comme fabricant de ce grille-pain. Mais le détail que peu de gens ont remarqué est que l’appareil a les mêmes sons que le costume d’Iron Man.

Une théorie récente explique que le son du compte à rebours du grille-pain pourrait être le même que celui de la bombe qui terrorisait Wanda et son frère quand ils étaient petits. Pour cette raison, il aurait été choisi de placer une scène quelque peu tendue avec le grille-pain.

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.