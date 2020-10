Mis à jour le 28/10/2020 à 12:55 PM

Moon Knight était l’un des héros qui, selon la rumeur, faisait partie du début de la phase 4 de l’univers cinématographique de merveille. Cependant, le héros devra encore attendre la première de Black Widow, The Falcon and The Winter Soldier et d’autres productions.

Selon vous, quel acteur pourrait jouer Moon Knight? Pour l’instant, la série est toujours en pré-production et on sait que Jeremy Slater (The Umbrella Academy) sera en charge du scénario original mais il n’y a pas de détails sur le casting.

Récemment, selon les médias américains, l’acteur guatémaltèque Oscar Isaac serait en pourparlers pour rejoindre ce nouveau projet de l’univers cinématographique Avengers.

L’acteur a travaillé dans d’autres productions de fiction telles que Star Wars, Dune (un film qui sortira en 2021), Ex Machina et Annihilation. Ce serait certainement un ajout attrayant à Marvel.

HISTOIRE DE “MOON KNIGHT”

“Chevalier de la lune” il n’est pas un personnage aussi commercial ou populaire qu’il l’a été Spider-Man, Iron Man ou la Capitaine Amérique, il est donc très possible que la série fonctionne comme une des origines, dans le même style que “Le punisseur” ou «Daredevil», bien qu’il ait été signalé que ce ne sera pas aussi violent.

“Chevalier de la lune” raconte l’histoire de Marc Spector, un agent du INC qu’il a failli être tué par un terroriste nommé Bushman, mais a été sauvé par le Dieu de la lune, Khonshu. Après avoir vaincu son ennemi juré, il deviendrait “Chevalier de la lune” et sa robe blanche serait sa marque officielle.

Maintenant, ce qui rend le personnage si complexe, c’est que Spector ce n’est pas seul dans votre corps. À l’intérieur de la tête de Marc quatre personnalités différentes résident, qui sont la variation de la même personne. En plus de Marc Spector, Ils sont aussi Steven Grant, Jake Lockley et le très Khonshu.

Les quatre travaillent parfois ensemble et à d’autres moments ils essaient de gagner leur chemin pour contrôler. Ce détail l’a différencié des autres héros pour pouvoir entrer dans des endroits où d’autres se sentiraient mal à l’aise ou insatisfaits.

Dans les bandes dessinées, il a une teinte violente et “Chevalier de la lune” il n’a jamais eu peur d’être un peu violent contre ses ennemis. Il reste à voir comment Disney + va gérer la violence de ce justicier sur le petit écran.

