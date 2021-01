Mis à jour le 19/01/2021 23:09

C’est de l’or pur! L’artiste Paul Bettany, qui joue Vision dans les œuvres cinématographiques de merveille, a déclaré que Avengers: Fin de partie excluait une scène post-crédits dans laquelle il était fait référence à WandaVision, la première série télévisée de Casa de las Ideas.

Lorsque Bettany a filmé la scène de mort de Vision dans Avengers: Infinity War, dans laquelle l’androïde de merveille meurt deux fois, Bettany ignorait que le producteur Kevin Feige planifiait le retour de son personnage dans ce qui allait devenir WandaVision.

Après quoi Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) détruit la pierre d’infini intégrée dans la tête de Vision, le tuant dans le processus, il meurt à nouveau lorsque Thanos (Josh Brolin) revient dans le temps pour empêcher la destruction de la gemme et l’arrache de la tête de Vision.

Selon Bettany, elle pensait que Vision n’avait que «10 à 15%» de chances de revenir à merveille après Infinity War.

«À un moment donné, cela allait être sur une étiquette, où vous avez ouvert une sorte de tiroir pour les sacs mortuaires et il y avait Vision», a déclaré Bettany. «Kevin m’a parlé et m’a dit: ‘Je dois sortir ces scènes.’ Je me suis dit “Ugh!” Parce que je voulais vraiment cette part de profit (rires). “

Paul Bettany, qui a joué pour merveille Pour la première fois en tant que voix de JARVIS lors de la sortie d’Iron Man en 2008, il a cru à tort que Feige le licenciait lorsqu’il l’a appelé pour une réunion sur WandaVision. Heureusement, il a encore un certain temps au MCU.

Le troisième épisode de WandaVision s’entraînera le 22 janvier.

MARVEL | Versions futures

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.