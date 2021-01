WandaVision, la production de merveille pour la plate-forme de streaming vidéo Disney +, la communauté ne sait pas qui sera le principal antagoniste. Les pages spécialisées ont déjà leurs théories sur qui sera le méchant qui fera partie du live-action de la Maison des Idées.

À la fin du deuxième épisode de WandaVision, un apiculteur au visage sombre apparaît. Qui est-ce? Est-ce un méchant qui est déjà apparu dans les bandes dessinées de merveille? Quel rôle peut-il avoir pour le développement de l’intrigue? Regardons tout cela avec un peu plus de calme.

Dans les derniers instants du deuxième épisode, Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) sortent pour enquêter sur un bruit qu’ils ont entendu. C’est alors qu’ils remarquent qu’un homme mystérieux s’échappe de l’égout devant leur maison, le même homme en costume de ÉPÉE nous avons vu avant. Cependant, contrairement aux remorques Marvel, cette fois, l’homme semble être infesté d’abeilles ou de mouches.

La première de la série est arrivée 📺 Les deux premiers épisodes de #WandaVision de Marvel Studios sont maintenant diffusés sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/iUN7EsBDB3 – WandaVision (@wandavision) 15 janvier 2021

Grâce au générique à la fin de l’épisode, on sait que le personnage est joué physiquement par Zac Henry, spécialiste du Studios Marvel. En fait, il apparaît même comme le “coordinateur des cascades” de WandaVision et a occupé des postes similaires dans Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinty War et Black Panther, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais qui est le personnage de merveille? En plus du logo SWORD au dos, certains ont émis l’hypothèse que le design de style apiculteur pourrait remplacer la présentation éventuelle de AIM et le logo SWORD est simplement un hareng rouge. Au cas où vous ne le sauriez pas, AIM (Advanced Idea Mechanics) est un réseau de marchands d’armes terroristes et de scientifiques spécialisés dans les armes hautement avancées et technologiques dont le but ultime est de renverser tous les gouvernements du monde à leur propre profit.

La réaction de Wanda au personnage, cependant, rend les fans de merveille Considérez le sujet comme le méchant principal ou l’un des hommes de main. Après tout, une fois qu’il fait surface, Wanda murmure «non» et renverse rapidement le temps (ou la réalité).

Si l’essaim survolant l’homme mystérieux sont des mouches au lieu d’abeilles, peut-être merveille vous pensez à la pièce “Lord of the Flies” et Mephisto, le Seigneur de l’Enfer. D’autre part, étant des abeilles, merveille Je penserais à présenter Swarm, un ancien antagoniste de Spidey, un nazi qui a un corps fait d’abeilles.

Il n’y a pas d’autre choix que d’attendre le troisième épisode de WandaVision Cette semaine.

MARVEL | Agence SWORD

Rappelons-nous que l’inclusion de SWORD dans WandaVision a été divulguée en 2019 lorsque certaines des premières photos de l’ensemble ont atteint les réseaux sociaux. Il est apparu plus tard qu’une Monica Rambeau adulte (Teyonah Parris) servirait d’agent de SWORD dans le complot Marvel. SWORD est une agence de lutte contre le terrorisme et de renseignement qui s’occupe des menaces extraterrestres à la sécurité mondiale et est l’homologue spatial du SHIELD.

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.