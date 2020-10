Mis à jour le 29/10/2020 à 14:25

Après la première de Avengers: Fin de partie, Studios Marvel renégocié avec Sony la continuité de Tom Holland dans l’univers cinématographique des Avengers. Les pourparlers ont été initialement suspendus car Sony a demandé une plus grande part du pourcentage de profit des bandes de Homme araignée.

Malgré cela, un accord a finalement été conclu et la pré-production du troisième film de Tom Holland au MCU a été confirmée. Rappelons que la bande Spider-Man Far FRom Home s’est terminée par un cliffhanger ou suspendu.

J. Jonah Jameson a montré des images dans son journal que Spider-Man avait tué Mysterio et que l’identité du personnage arachnide est Peter Parker. Tout cela quand le héros était avec MJ volant dans les airs.

On pense que Spider-Man 3 explorera l’histoire du Sinister Six avec tous les méchants des films passés et les nouveaux qui seront ajoutés en 2021. Electro est l’un de ceux confirmés pour le film.

Tom Holland a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il montre qu’il a déjà reçu le scénario. A cette occasion, il fait extrêmement attention à ne rien divulguer sur l’intrigue ou le titre. Rappelons que c’est l’acteur qui a divulgué le plus de détails de l’UCM.

Tom Holland vient de recevoir le script de ‘Spider-Man 3’ et il ne va rien nous dire, car il a “appris sa leçon” 😂pic.twitter.com / ymXQHURgOK – DR Movie News 🎃 (@ DRMovieNews1) 26 octobre 2020

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.