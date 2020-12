Mis à jour le 17/12/2020 à 12:24 PM

Spider-man 3 est sur toutes les lèvres en raison des récentes fuites d’acteurs qui participeraient à l’UCM. En plus des retrouvailles éventuelles des acteurs de Spider-Man (Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland), Willen Dafoe et Thomas Haden Church négocieraient leur retour dans les studios de merveille comme Green Goblin et Sandman.

Selon le portail Illuminerdi, Dafoe et Church n’ont pas signé avec merveille, mais leurs représentants sont en pourparlers avec Sony pour faire partie du casting. Bien que ces conversations puissent se retourner contre vous, Green Goblin et Sandman font actuellement partie du “plan directeur” de Spider-man 3.

Ces derniers jours, la communauté de merveille discute du retour d’Alfred Molina (Docteur Octopus), Kirsten Dunst (Mary Jane), Emma Stone (Gwen Stacy), Tobey Maguire et Andrew Garfield. Toute cette équipe est rejointe par Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon.

Jamie Foxx, qui jouera Electro, est l’une des dernières signatures qui a surpris les fans de merveille, même au même casting de Spider-man 3.

«Je suis un grand fan de Jamie Foxx. Comme, j’ai littéralement grandi en regardant ses trucs, donc pouvoir travailler avec toutes ces personnes influentes sur ces films a été comme une aubaine », a noté Batalon.

MARVEL | Guerres d’armure

merveille continue de surprendre ses partisans. La Journée des investisseurs Disney, qui s’est tenue la semaine dernière, a été l’occasion idéale pour nous d’en savoir plus sur les nouvelles productions Disney +. L’un d’eux est Armor Wars, avec Don Cheadle (War Machine), qui sera l’adaptation de la saga du même nom publiée entre 1987 et 1988.

Un détail qui attire l’attention est que la série met en vedette Tony Stark, mais le personnage du Univers cinématographique de merveille -caractérisé par Robert Downey Jr.- décédé en Avengers: Fin de partie. Ce sera donc James Rhodes qui prendra le relais de cette nouvelle aventure.

Bien que l’intrigue principale d’Armor Wars soit inconnue, la communauté de merveille spécule déjà que l’un des méchants d’Iron Man 2 sera de retour. Nous nous référons à Justin Hammer, caractérisé par Sam Rockwell.

